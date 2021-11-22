李在镕广泛接触美国财界，在白宫和国会开展“半导体外交”. November. 22, 2021 07:19. by 郭道英 now@donga.com. 已在美国进行一周访问的三星电子副会长李在镕访问了白宫和国会大厦，就当地投资及全球供应链问题等悬案进行讨论，展开了“半导体外交”。预计，约20万亿韩元规模的三星电子美国代工（半导体委托生产）新工厂投资计划也将在本周公布。 据三星电子21日透露，14日启程出访的李在镕当地时间18日和19日在华盛顿特区会见了政界人士，担任了民间外交官的角色。在此之前，李在镕于16日和17日与生物企业莫德纳和世界第一大通信企业威瑞森的最高经营层见了面。 李在镕18日前往美国国会大厦，会见了负责半导体投资支援法案的核心议员。据悉，李在镕在席间要求国会协助相关法案的通过。参加相关活动的美国国会相关人士表示：“据我所知，将在本周内正式公布（代工）工厂候选地点。” 据悉，李在镕19日会见白宫高层人士，就成为全球焦点问题的半导体供应链问题解决方案、联邦政府对半导体企业的奖励等问题进行了讨论。白宫单独邀请外国企业的代表，安排与核心幕僚面谈日程，是非常罕见的事情。此前，美国商务部为检查全球半导体供应链，要求三星电子等79家全球企业提供供应链资料，三星电子也在时限之前提交资料，正在等待后续措施。三星方面没有公开在美国国会和白宫接触过的人士的姓名。 李在镕结束东部地区的日程后，直接前往西部，20日在华盛顿州拜访了微软、亚马逊等信息通信技术企业。据悉，李在镕会见微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉，不仅讨论了半导体、移动通信技术，还就虚拟现实、增强现实、元宇宙等新兴的下一代技术的合作和软件生态系统的扩张问题交换了意见。他与亚马逊管理层讨论了扩大人工智能和云计算等革新技术合作的方案。 据三星电子透露，这是李在镕自2016年7月参加全球企业家的非公开聚会“太阳谷会议”后，时隔5年零4个月再次访问美国。企业界相关人士表示：“特别是在这次出差中，不仅是当地企业家，还会见了美国核心政界人士，为解决全球供应链问题、增进韩美友好发挥了民间外交官的作用，进一步提高了作为三星大老板的地位。” 据悉，李在镕将与美国当地企业家举行会谈，预计24日回国。

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