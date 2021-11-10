洗碗机. November. 10, 2021 07:25. . 南非的一名修女将耶稣比喻为洗碗机。清洗脏碗，排出垃圾的洗碗机。这是在谈论人们对待痛苦和苦恼的方式时说出的话。修女说，我们应该效仿耶稣，耶稣的做法是“把降临到自己身上的东西都吸收下来，不是原封不动地保存下来，而是把它交给天父”。 曾任南非真实和解委员会主席的图图主教从修女的话中吸取了教训。委员会的目的是听取加害者和受害者的证词，查明真相并进行和解。他认为只有让委员会的工作人员在听到痛苦的故事时不把它放在里面，而让它排出去，才能保持精神健康。心理专家们的想法也是一样。 这绝非易事。他们听到的故事非常可怕，光听就会成为精神创伤。关于严刑拷打、杀人和暴力的故事，都不是人类耳朵所能承受的水平。他们在听故事时代理体验了痛苦和难过。因此，参加委员会活动的人中，有些人婚姻破裂，出现睡眠障碍，性格变得暴躁，与配偶争吵，饮酒过量。采访记者们也得了神经衰弱，速记记者们在听写证词的同时不知不觉地哭了起来。由于正式语言多达11种，因此把受害者和加害者的证词翻译成第一人称的翻译人员最为严重。他们在心理上既是加害者，又是受害者。 再现的暴力效果实在令人生畏。听取证词、记录、翻译甚至报道都让人们受到了伤害。一些患者患上了创伤后应激障碍。与耶稣不同，他们没有成为把脏东西排放出去的洗碗机，而是成为一种把吸进去的东西收在灰尘袋里的真空吸尘器。因为他们是软弱的人。但是，他们的牺牲对治愈国家创伤起到了很大的作用。文学评论家·全北大学客座教授

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