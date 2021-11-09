菲律宾等五国劳工将从本月底开始入境. November. 09, 2021 07:12. by 宋惠美记者 1am@donga.com. 此前因担心新冠疫情扩散而被限制入境的菲律宾等5个国家的外国劳工，将从本月底开始重新进入韩国。遭受人力难的中小企业和农渔村现场也将得到缓解。 据雇佣劳动部8日透露，政府5日召开新冠疫情中央灾难安全对策本部会议，决定将外国劳动者（E-9）入境正常化。政府此前一直不允许对认为防疫危险较高的菲律宾、巴基斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等5个国家发放签证，通过此次措施重新启动。 但是，上述五国劳工要想进入韩国，必须在完成接种世界卫生组织批准的疫苗14天之后；此外，在乘坐飞机前的72小时内，必须在韩国驻外使领馆指定的医院接受聚合酶链式反应检测后得出阴性结果。 在中国、越南等其他国家，与预防接种无关，只要聚合酶链式反应检测结果呈阴性，就可以入境。但入境后必须在韩国境内完成预防接种。此外，与国家无关，进入韩国的所有外国劳工入境后必须在政府运营、管理的设施内隔离10天。 政府此次还废除了可以入境的新人力数量限制。此前，外国劳工每天只能入境100人，每周只能入境600人。 新冠疫情扩散以后，随着政府限制外国人力入境，每年入境的外国人力从原来的5万多人减少到6000∼7000人。 根据此次措施，预计在当地等待入境的约5万名外国劳工将依次入境。雇佣部解释说，考虑到在输出国家内完成预防接种、发放签证等入境程序，最快将从11月底起有新的外国人力进入韩国。 雇佣部方面表示：“为了让外国劳工尽快进入韩国，正在与16个劳务输出国家进行磋商”，“为了防止新冠疫情在韩国国内扩散，将加强工作场所的防疫。”

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