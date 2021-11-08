美国著名购物中心介绍的“K-Lifestyle”. November. 08, 2021 07:22. by 兪載東 jarrett@donga.com. 5日（当地时间），在美国纽约附近的新泽西州著名购物中心“美国梦购物中心”。为了向美国人介绍化妆品和食品等韩国消费品商品，正在举行“K-Lifestyle美国”活动。体验韩国化妆品的黑人女性克里斯蒂娜说：“从5、6年前开始就喜欢使用韩国护肤品。比美国化妆品好。”经营着网上商店的她说，为了参观自己要销售的韩国化妆品，来到了这个展厅。 此次活动由KOTRA北美地区本部主办，旨在支援美容、食品、时装等53家消费品企业向美国出口。这是新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情全球大流行之后，在美国纽约举行的首次韩国产品展示会。当天还举行了K-POP舞蹈比赛、时装秀、跆拳道示范表演、国乐演出等宣传韩国的附带活动。 在活动现场环顾了1个多小时的女性贾盖塔说：“可以体验到多种品牌和文化，职员们也很好地解释了产品”，“实际上，我们通过亚马逊订购了几个产品。”在展位上负责说明的一位韩国职员说：“最近当地对K-Beauty的关心好像更大了。” 共同策划此次活动的美国梦购物中心理事保罗•格梅吉安（音）表示：“这是迄今为止在该购物中心举行的最大规模的亚洲活动。在这里展示的韩国商品是‘世界级的’”，赋予了向美国人展现韩国人的力量和独创性的意义。他还特别强调，在通过电视剧《鱿鱼游戏》对韩国高度关注的现在，是宣传韩国消费品的最佳机会。

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