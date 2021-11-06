“与新冠共存”下超出预想的扩散趋势，急需重新整顿医疗体制. November. 06, 2021 07:10. . 截至昨天，新冠确诊病例已连续三天突破2000例关口。政府1日开始阶段性恢复日常生活（“与新冠共存”），预计在24日左右日增确诊病例为1527∼2810名，但是政府的预测值提前三周就已成为现实。危重患者在一个月后也将增至目前的两倍，达到800人，因此现在起就有人担心出现病床大乱。 政府在启动“与新冠共存”5天后的昨天，下达了在首都地区确保1348个专门病床的行政命令。如果按照政府的计划增加病床，即使每天出现7000名患者，也能经受得起。但如果不能补充医疗人力，那么好不容易确保的病床也将成为无用之物。不能全依赖一线医院，政府要最大限度地支援训练有素的医护人员。居家治疗的患者也剧增到了4000名，但非对面诊疗功能并没有正常运作。居家治疗是“与新冠共存”成功的核心条件。有必要重新整顿从选择居家治疗者到健康监测和紧急情况时送往医院的整个过程。 欧洲也出现了新冠疫情暴发以来最多的患者，预计到明年2月，将还有50万人死亡。这是因为疫苗接种完成率处于停滞状态，再加上宣布“与新冠共存”，草率放宽了疫情防控。在冬季来临之际，已有预告将出现新冠和流感同时流行的“双流行”。必须提高疫苗接种率，通过戴口罩和室内通风等自主防疫，使艰难开始的“与新冠共存”稳定下来。

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