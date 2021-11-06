立冬过后气温将骤降10度，江原或将下雪. November. 06, 2021 07:11. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 下周伊始，全国白天最高气温将在一天之内下降10度左右，寒冷将来临。江原山区有可能会下雪。 5日，据气象厅预报，6日天气晴朗，首尔白天最高气温为21度，全国气温与往年差不多。但据预报，当天济州地区的降雨量将不足5毫米。立冬的7日，预计首尔21度等全国白天最高气温将达到18 ~ 22度。 但是8日（星期一），韩半岛西北方向将出现下降至零下25度的寒潮锋面，寒冷天气将来袭。据预报，8日首尔早晨气温为11度，与前一天相似，但白天气温为11度，比前一天下降10度。当天，全国白天气温将比前一天下降10度左右，大田14度、光州14度、大邱17度等地的气温将有明显的下降。据预报，当天全国范围内还将出现伴随雷电和飓风等的强降雨。 此次寒冷天气将持续到14日。预计降雨将持续到10日。气象厅预测说，随着气温急剧下降，江原岭东和山地地区有可能在8日下午下雪。

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