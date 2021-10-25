文在寅-岸田文雄有可能在下周的联合国会议上首次会晤. October. 25, 2021 07:20. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本广播协会（NHK）电视台24日报道说，正在就日本首相岸田文雄（照片）出席当地时间下月1日至2日在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化框架公约缔约方会议（COP26）峰会的方向进行协调。文在寅总统也计划参加COP26峰会，因此两国首脑能否举行首次面对面会谈备受关注。 据NHK报道，考虑到众议院议会选举将于31日结束，而且很难在网上参加COP26会议等情况，岸田正在考虑亲自参加的方案。他还认为，有必要向国际社会传达日本将积极应对气候变化的信息，以建立“脱碳社会”。但《读卖新闻》23日报道说：“根据31日众议院选举结果，也有可能取消访问英国的计划。” 如果岸田出席COP26峰会，将是他4日就任后首次访问海外。文在寅计划从28日开始到下月5日对欧洲进行九天七夜的巡访，并参加COP26峰会。 文在寅和岸田15日首次通话，但就强制征用及日军慰安妇赔偿判决等韩日矛盾悬案未能缩小立场差距。文在寅对岸田说：“希望直接见面，就两国关系的发展方向开诚布公地交换意见。”岸田在电话会谈结束后接受记者采访时表示，“韩日两国应该继续就历史问题进行沟通，”但就同文在寅举行进一步会谈一事表示：“尚未做出决定。”

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