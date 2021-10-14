说谎精的鼻子. October. 14, 2021 07:22. . 匹诺曹是1883年意大利作家卡洛•科洛迪发表的童话《木偶奇遇记》中的主人公。因为这个如果说谎鼻子就会变长的木玩偶，长鼻子成了谎言的象征。阿尔伯托•贾科梅蒂从20世纪40年代中期开始制作长鼻子的人物雕塑。是不是表现了极度爱说谎的人。鼻子比童话里的匹诺曹长得多。 出生于瑞士的贾科梅蒂梦想成为雕刻家，前往巴黎是在20岁时。他在学习古典雕塑后，经过立体派样式，最后专注于20世纪30年代的超现实主义作品。第二次世界大战给他的作品和意识带来了很大的变化。回归到以现实为基础的人体雕塑，而不是只靠想象力。战后，贾科梅蒂展示了把人体拖得又纤细又长的孤独人物像，以存在主义雕塑家而闻名，长鼻子的头像雕塑也是在这一时期制作的。 质感凹凸不平的青铜头像被绳子绑着，在方形的铁制框架内摇摇晃晃地挂着。眼睛被刻画得模糊，根本没有耳朵，嘴张得很大。可能是不看也不听，一直在说谎，鼻子变长了，一直延伸到框架外。那个样子让人联想到一把长枪口的枪。张大的嘴像在发出痛苦的尖叫，挂在绳子上的头像让人想起了绞架。作品中的人物似乎是为了摆脱束缚自己的框架而不断说谎的命运。 对于经历了充满厌恶、矛盾和破坏的战争时代的贾科梅蒂来说，世界是怎样的呢？看起来充满了谎言，伪善和不安。对说谎的匹诺曹给予无限的爱和原谅的杰佩托爷爷只存在于童话中存，现实不是互相欺骗的另一个战场吗？谎言必然会产生另一个谎言。难道作家不是想传达这样的信息吗？美术评论家

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