BTS：“我们不是迷失的一代，而是welcome generation”. September. 23, 2021 09:12. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 在美国纽约举行的“第76届联合国大会”上，以“为了未来一代和文化的总统特别使节”身份出席的防弹少年团(BTS)向青年一代传达了“不是迷失的一代(lost generation)，而是welcome generation”的信息。7名成员全部用韩语进行了演讲。继2018年和2020年之后，今年是BTS第三次在联合国发表演讲。 20日(当地时间)，在联合国大会场举行的联合国大会特别活动“可持续发展目标高级别会议(SDG Moment)”上，在文在寅总统的介绍下站上讲台的BTS介绍了在世界各地年轻人的面貌，他们即使在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的全球流行状况下，也用数码产品与朋友见面和学习。 BTS成员田柾国(JUNG KOOK)表示，“有的时候感觉世界停止了，也有时候感觉完全迷失了。我们也有过这样的时候。”队长RM表示：“听说现在的10多岁、20多岁的人也被称为’新冠疫情迷失的一代’。这意味着在最需要多种机会和尝试的时期迷路了”，“但是，大人们不能因为看不到就说是迷路了对吧？”对此，成员金硕珍(JIN)表示：“不是‘lost generation’，而是‘welcome generation’这个名字更合适”，“比起害怕变化，我们更愿意说‘welcome(乐于接受)’，是向前迈进的一代。”RM强调说：“本以为世界停止了，但分明在一点点向前发展”，“希望不是结局，而是在新开始的世界上，能够对所有人、对彼此说‘欢迎到来’。” BTS成员们就环境问题叮嘱道：“为了今后的世界，可能会有人在思考、努力、寻找出路，希望不要对我们的未来过于悲观。”为了符合这样的内容，BTS穿着“再利用设计(在再生用品上添加设计等使其重生为增值产品)”服装登上了讲台。当天，继BTS演讲之后，还放映了以联合国大会会场等为背景事前录制的BTS的歌曲《Permission to Dance》视频。联合国常务副秘书长阿米娜•穆罕默德在社交网络服务(SNS)上上传了演讲前成员朴智旻(JIMIN)在舞台外紧闭双眼、抓住胸部的样子。 BTS在当天的演讲结束后，与文总统夫人金正淑女士一起访问了纽约大都会美术馆韩国室。成员们看着新罗金铜半跏思惟(又称思维)像说“是喜欢的作品”，还跟着做了姿势和微笑。青瓦台方面表示，他们对高丽时代的青瓷笛特别感兴趣。

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