美国研究机构：“朝鲜扩建铀浓缩设施……可以多生产25%的核”. September. 18, 2021 07:22. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 有迹象表明，朝鲜想在宁边核设施大幅增加铀浓缩设施。通过卫星照片捕捉到了扩充设施、可以容纳1000个离心分离机的痕迹。1000个离心分离机仅在宁边就能多生产25%左右的核武器原料高浓缩铀。随着朝鲜最近在试射巡航导弹、弹道导弹后又全面启动核设施，围绕韩半岛的紧张局势正在进一步升级。 据美国有线电视新闻网当地时间16日报道，米德尔伯里国际学研究所对“Maxar科技”最近拍摄宁边核设施的卫星照片，与之前进行了比较分析。卫星照片显示，被称为铀浓缩设施的建筑物呈字母“U”的形状，直到上月3日，该建筑物的中间部分还有树木甚至铺有草坪的空地。但在本月1日拍摄的照片中，树木已被砍断。而在两周后的14日，中间空地的外侧部分出现了外墙，与两侧建筑物相连，现有空地上出现了看似建筑材料等的物体。研究所认为，这样扩张的地区达1000平方米，这足以容纳1000个离心分离机。米德尔伯里国际学研究所东亚不扩散中心所长杰弗里·刘易斯表示：“这一规模可以使高浓缩铀生产增加25%左右。” 国际原子能机构前副总干事奥利·海诺宁最近在接受“美国之音”采访时表示：“（通过核反应堆生产）钚具有很强的对美施压性质。朝鲜核物质生产的核心是铀浓缩。”

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