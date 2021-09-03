韩国军方开发的3吨弹头战术核级弹道导弹进入完成阶段. September. 03, 2021 07:39. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，韩国军方正在开发具有战术核武器级破坏力的弹道导弹，其着手开发的弹头重量最多达3吨的地对地弹道导弹几乎已经到达完成阶段。如果该计划得以完成，韩国军队将拥有威力比去年完成开发的弹头重量为2吨的“玄武-4”更强的弹道导弹。 韩国国防部在2日公布的《2022∼2026国防中期计划》中表示：“随着5月韩美导弹方针的结束，将开发可以破坏坑道和建筑物、精确度更为提高的导弹。将把增加破坏力的地对地、舰对地等多种导弹战斗力化。”这暗示了今后试射这一弹道导弹后，将在今后5年内进行实战部署。 国防部在此次国防中期计划中表示，明年将把士兵月薪提高到兵长标准的67.61万韩元，并于2026年开启“兵长月薪100万韩元”时代。预计，今年每天8790韩元的官兵基本伙食费到2024年将上调70%，定在1.5万韩元左右。 应对兵力资源减少的军队结构改革也将加快。国防部计划到明年为止分阶段减少常备兵力，维持在50万名的水平，到2026年将2017年19.6万名（常备兵力的31.6%）干部提高到20.2万名（常备兵力的40.5%）。国防部还分析说，到2026年，国防预算将历史上首次超过70万亿韩元。

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