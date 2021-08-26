日本黑社会头目首次被判处死刑，威胁法官“会后悔一辈子”. August. 26, 2021 07:22. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 又被称为“黑帮”的日本黑社会“工藤会”总裁野村悟（75岁，照片）被判处死刑。这是日本现任黑社会头目首次被判处死刑。同时被起诉的二把手田上不美夫（65岁，会长）被判处无期徒刑。 福冈地方法院24日就因涉嫌违反杀人及组织犯罪处罚法等罪名被移交法院审判的野村表示，“作为犯罪的主谋参与其中，责任重大”，按照检方的建议判处其死刑。 野村涉嫌参与射杀前渔业协同组合长（1998年）、负责调查工藤会的退休警察枪击恐怖事件（2012年）、针对负责自己脱发手术等的护士凶器恐怖事件（2013年）、牙科医生凶器恐怖事件（2014年）等4起强力事件而被起诉。野村在审判过程中称“没有我参与的直接证据”，声称自己无罪，但法院没有采纳。 据《朝日新闻》报道，野村在当天被判处死刑后对审判长说：“我曾恳请你作出公正的判断，但（判决）完全不公正。你会后悔一辈子的。”他对田上也表示，“你也被判得很重。” 总部设在福冈县北九州的工藤会因凶恶犯罪而恶名昭着。截至去年底，组织成员约达520人。它与把针对普通市民的犯罪被视为禁忌的黑社会不同，经常对个人和企业实施恐怖袭击。因此，日本警方唯独为工藤会增加了“特定危险”一词，将其作为“特定危险暴力团”。日本在1991年实施了《暴联团对策法》，展开了与犯罪的战争，一度达到20万名的日本黑社会成员数，最近减少到了3万名以下。

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