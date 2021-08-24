华丽的色彩-花纹巧妙融合的朝鲜地毯“毛毯”. August. 24, 2021 07:25. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 在朝鲜仁祖时期担任刑曹判书的赵絅(1586~1669年)的肖像画上，有一个比他穿着官服的样子更引人注目的物品。这就是铺在他脚下的朝鲜时代地毯“毛毯”。红色背景上画着华丽的白色花朵和绿色的八角花纹。毛毯与严谨的人物肖像巧妙地融合在一起。毯 这幅画在最近举行的国立大邱博物馆的“线织的画-朝鲜的地毯、毛毯”特别展上可以看到。主要用羊毛或山羊毛制成的线和棉线编织的毛毯可以阻挡地板的凉气，并具有装饰房间的功能。织造时，在纬纱上使用有颜色的线来表现多种颜色和花纹。曾经作为一种奢侈品的毛毯现在在国内几乎没有保存下来的实物。因为从18世纪开始，随着暖炕的普及，不需要在地板上铺毛毯。博物馆确保了个人收藏家从日本购买的10件毛毯实物，并与20多幅照片及画作一起进行了展示。 在展示文物中，据推测是朝鲜后期制作的“蝴蝶和蝙蝠纹毛毯”也引人注目。在黄底背景上灰色和黑褐色的5只蝙蝠在中间围成圆形花纹。蝙蝠上下是一对灰色、黑褐色、红色相映成趣的蝴蝶。通过象征福气的蝴蝶和蝙蝠，祈愿家庭安宁。 毛毯通过17世纪的朝鲜通信使传到了日本列岛。当时在日本被称为“朝鲜缀(朝鲜的织物)”，用于装饰每年7月在京都举行的“祇园祭”庆典上使用的大车。此外，还展示着被推测为是应19世纪日本方面的要求制作的“五只鹤和花纹毛毯”。 朝鲜时代的毛毯只能在文献或肖像画上找到，几乎没有留在国内的实物，因此无法进行充分的研究。此次展示的10件毛毯的制作年份和制作者也不确定。国立大邱博物馆学艺研究师闵宝拉(音)解释说：“毛毯花纹上的简洁的线条和色感、面的分割和比例感与现代的设计感觉相通。”展览将持续到10月10日。免费参观。

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