金圣：“美国对朝鲜没有敌意，讨论人道主义援助”……朝核问题韩美代表举行磋商. August. 24, 2021 07:25. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在韩美举行联合军事演习期间访韩的美国朝鲜事务特别代表金圣与韩国政府讨论了对朝人道主义援助方案。金圣就朝鲜抗议的韩美联合军演表示：“这是例行的、防御性的演习。”他强调：“美国对朝鲜没有敌意。”韩美两国当天表示，将把卫生、传染病防控、饮用水卫生作为对朝人道主义援助的领域。朝鲜的反应备受关注。 金圣当天与韩国外交部韩半岛和平交涉本部长卢奎德举行了朝核问题韩美首席代表磋商。金圣当天重申无条件对话的意愿说：“现在之于韩半岛是一个重要的时刻。我们已做好准备随时随地同朝鲜谈判对手见面。” 作为把朝鲜拉到对话桌前的对策，韩美两国当天主要讨论了对朝人道主义援助方案。卢奎德表示：“双方讨论了同朝鲜的人道主义合作方案以及通过国际机构和非政府机构向朝鲜提供人道主义援助的方案。”金圣表示：“我们讨论了向朝鲜提供人道主义援助的可能性。正如5月份韩美首脑会谈共同声明中所明示的，我们再次确认了美国支持和参与南北对话。”金圣当天会见韩国统一部次官崔永俊后，又会见了对朝援助团体等有关南北合作的非政府机构有关负责人。据悉，他听取了关于对朝人道主义援助的意见。

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