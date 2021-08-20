韩国执政党单方面处理言论仲裁法，在野党指责执政党企图“掌控舆论”. August. 20, 2021 07:37. by 权五赫记者、尹多彬记者 empty@donga.com,hyuk@donga.com. 共同民主党19日在国会文化体育观光委员会全体会议上强行处理了对媒体公司采取惩罚性损害赔偿的言论仲裁法修正案。共同民主党计划，在24日举行法制司法委员会会议、25日举行全体会议，持续强行处理这一法案。在距离明年3月9日总统选举还有200多天之际，共同民主党再次展开了“立法狂奔”。 在前一天（18日），共同民主党联合开放民主党使文体委议案协调委员会会议失去作用，当天上午11时召开了文体委全体会议。国民力量党代表（党首）李俊锡和40多名议员聚集在文体委会议室前，声讨共同民主党强行处理法案是“言论镇压”，但未能阻止会议召开。 国民力量党把将开放民主党议员金义谦纳入在野党份额的协调委员一事视为问题，主张“议案协调委员会程序无效”，但隶属于共同民主党的文体委员会委员长都钟焕强行进行了表决。听到都钟焕“请赞成的议员起立”的话后，8名共同民主党议员和金义谦等9人从座位上站起来表示同意，在全体会议开始2个多小时后，《媒体仲裁法》在文体委获得通过。虽然国民力量党议员们表示反对，称“这是共产党才会这么做”，但共同民主党的计划是在25日将文体委委员长职务移交给国民力量党之前完成《媒体仲裁法》的立法。 对于共同民主党的强行立法，国民力量党声讨称，这是“独裁基因（DNA）的原形”。国民力量党院内代表金起炫表示：“青瓦台和共同民主党权力成了老人、守旧势力。将争取让自由民主主义在大韩民国再次绽放，沾染独裁权力的掌权势力退出。”国民力量党最高委员郑美京讽刺称：“曾经高呼民主的人现在已经没有民主。就像鲫鱼饼里没有鲫鱼一样，高呼民主的这些人也根本就没有民主。”因数量上的劣势，国民力量党无法阻止共同民主党的单独立法，但正在考虑在25日的全体会议上申请无限制反对辩论的方案。 继去年处理《房地产三法》《高级公务员犯罪调查处（公调处）法》后，执政党又开始“立法狂奔”。对此，正义党也表示强烈反对。该党院内代表裴晋教当天表示：“8月临时国会如果是这种样子，将成为放弃稳定房价、放弃气候变化、放弃应对媒体改革、放弃干事的国会等‘四弃’国会”，“其中心，就是宣称要清算积弊而反成为清算对象的共同民主党。”

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