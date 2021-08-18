国乐与音乐剧相遇，唤醒沉睡的MZ一代的兴致. August. 18, 2021 07:30. by 金基润记者 pep@donga.com. 现代化的国乐与音乐剧相遇，正在把MZ一代重新召集到演出场。对于来到演出现场的年轻一代来说，国乐不再是陈腐的体裁，而是想体验一下的“时髦的”体裁。去年李捺治乐队推出的《猛虎下山》的旋风式人气和国乐节拍相结合的创作音乐剧《SWAG AGE：呐喊，朝鲜》对这种变化产生了很大影响。演出制作者、作曲家们也利用国乐器的“国乐融合”继续进行多种音乐实验。 首尔中区贞洞剧场的音乐剧《PANN》最近受到10~30多岁观众的欢迎。今年迎来第三季，上月27日开幕的作品以19世纪朝鲜时代为背景，讲述了为人们读小说赚钱的职业“传奇叟”成为最优秀的讲故事大王的过程。包含讽刺、诙谐、兴致的该剧的另一个魅力就是突出国乐器使用的曲目。 一位10多岁的观众说：“国乐打击乐(打击乐器演奏)大获成功。木偶戏和盘索里混杂在一起，感觉很神奇，很不错。”一位20多岁的观众也评价说：“国乐、盘索里、场院剧等传统素材和音乐剧类型非常相配，令人吃惊。”贞洞剧场宣传营销组组长朴镇完(音)表示：“贞洞剧场中，中老年观众也比较多，与国乐结合的演出中，MZ一代观众的反应比预想的好，令人吃惊”，“青少年层的增加也引人注目。我认为这会超过全体游客的15%。” 在18日开幕的京畿散调管弦乐团音乐剧《禁乐》中，还可以看到利用国乐的音乐实验。以国乐为基础的团体投身音乐剧实属罕见。该剧围绕从新罗时代开始秘密流传下来的被禁止的乐谱《禁乐》展开，标榜是奇幻古装音乐剧。 由被称为“国乐界的异端儿”的艺术总监元一担任导演，爵士鼓手韩雄元担任音乐总监。韩总监表示：“‘散调’虽然以国乐为基础，但具有与任何声音相配的意义。在国乐器上结合电子音乐、环境音乐，还将展示国乐听不到国乐的实验。” 此前，通过以国乐为轴心，与雷鬼、嘻哈、摇滚、摇摆爵士等相结合的音乐剧《SWAG AGE》获得巨大人气的李贞妍作曲家表示：“刚开始对与国乐相结合的工作半信半疑，但当国乐色彩融入大众音乐时，我意识到会产生巨大的兴致。我确信‘国乐也能变得干练’。” 下个月17日即将举行首场演出的音乐剧《朝鲜三剑客》也备受期待。该作品由世宗文化会馆下属的首尔市艺术团合作推出，首尔市音乐剧团团长韩振燮导演和李美京剧作家、音乐导演张素英等聚在一起。该剧以1811年发生的“洪景来之乱”为背景，讲述了梦想和平的三位朋友金先达、洪景来、赵镇洙的故事。早期预定门票的30岁以下观众层占全部观众人数的73%，年轻一代对此非常关注。 张导演说：“此次作品中，我特别努力地维持了国乐和西洋乐器之间的比重不偏不倚的音乐均衡。根据场面，把农乐节奏、爵士乐、进行曲等交叉在一起。”她接着说：“最近利用国乐的先驱性尝试越来越多。年轻一代似乎逐渐对通过国乐来诠释我们的民族感情感到亲切和有趣。”

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