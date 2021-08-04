“为了妈妈”. August. 04, 2021 07:19. . 母亲最后的面容也不放过女儿。50多岁就因胃癌去世的母亲的灰白的舌头、紫色的褥疮、下垂的头发、模糊的眼睛。有很多美好的回忆，但总是想起不好的回忆，女儿很痛苦。最终花费高价在纽约接受精神科治疗，但毫无用处。就连父亲在母亲去世后也远去无踪。 什么都无法起作用，谁都帮不了她。所以她开始做料理。女儿把笔记本电脑拿到厨房，跟着韩国YouTuber开始做饭。收拾材料，准备调料，做菜。这唤起了和妈妈一起做料理的美好回忆。顺便也想腌一下小萝卜泡菜(小萝卜辛奇)和辣白菜(白菜辛奇)。去韩人超市购买材料，开始按照YouTube上展示的那样腌制辛奇(泡菜的中文译名)。辛奇经过2周的发酵，味道非常梦幻。有妈妈就想炫耀。母亲说不要和不喜欢辛奇的人谈恋爱。 现在她一个月腌一次辛奇。大部分会直接吃，有时会煮汤或煎饼，然后分给熟人。与此同时，痛苦的记忆逐渐消失，美好的记忆开始出现。腌辛奇吃是比去找精神科医生更好的治愈方法。她把这段经历写成了题为《在H超市哭泣》的感动而心酸的英文散文集。Michelle Zauner出生于韩国母亲和美国父亲之间，并组建了名为“Japanese Breakfast”的独立摇滚乐队，来到母亲的国家韩国演出。她可以腌制辛奇做料理，消除痛苦的记忆，哀悼母亲的去世。虽然已经过了7年，但去韩人超市的话，会想起妈妈而哭。也许正因如此，在扉页后面放着的“For Mama”的献词让人心酸而感动。妈妈 文学评论家•全北大学客座教授

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