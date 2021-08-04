“通航20年”仁川机场货运量突破5000万吨. August. 04, 2021 07:19. by 李새샘 iamsam@donga.com. 今年迎来通航20周年的仁川国际机场的航空货物累计吞吐量突破了5000万吨。 3日，据韩国国土交通部和仁川国际机场公社透露，上月27日上午10时58分，大韩航空运货飞机从仁川机场出发飞往美国亚特兰大机场，运送了70吨出口货物，至此仁川机场自2001年通航以来的20年间，航空货物吞吐量达到了5000万吨。 据推算，20年间通过仁川机场进出口的物品总价约为15万亿美元(约7224.9062万亿韩元)。这相当于去年韩国国内生产总值(GDP)1.6382万亿美元的9倍左右。虽然以航空货物运输重量为准，仅占去年韩国总进出口的0.15%，但由于半导体、医药品等高价物品较多，以金额为准，占全体进出口的33.6%。 在因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而事实上没有国际旅客的情况下，今年上半年(1 ~ 6月)仁川机场航空货物吞吐量比去年同期增加了23%，达到162万吨。因此，仁川机场自通航以来，今年有望首次实现年航空货物300万吨的目标。 仁川机场正在新建、扩建全球特送公司联邦快递和DHL的专用航站楼。从今年9月开始，还将运营“新鲜货物专用处理设施”。这是为了最大限度地减少疫苗等生物医药品、新鲜食品、生物•动物等的大气•移动时间，在恶劣天气条件下保护运输货物。国土部相关人士表示：“如果新鲜货物设施投入运营，将创造疫苗等新货物需求，对航空业界有很大帮助”，“继去年之后，今年也将巩固世界前三位的货运机场的地位。”

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