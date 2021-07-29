美国亚特兰大枪击案枪手被判处终身监禁，不得假释. July. 29, 2021 07:41. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国乔治亚州亚特兰大连环枪击案造成包括4名韩国裔女性在内的8人死亡。该罪犯被判有罪，并被判处终身监禁，不得假释。这是对凶犯涉嫌杀害2名亚裔女性和白人男女的审判结果，其涉嫌杀害4名韩裔女性的罪行将另行宣判。 据美联社27日报道，连环枪击犯罗伯特·艾伦·朗（22岁）当天在佐治亚州切罗基县的法庭上，对自己的指控承认有罪。朗今年3月在切罗基县按摩店和亚特兰大富尔顿县的两处开枪打死了8人。27日的审判是针对在切罗基县发生的枪击犯罪。切罗基县法院法官艾伦·麦考利亚就杀害4人的罪名判处龙终身监禁，不得假释，其余罪名判处有期徒刑35年。 在当天的审判前，舆论纷纷主张应该以对亚裔女性的憎恶犯罪嫌疑，来处罚连环枪击犯，但检察机关并没有适用该嫌疑。检查官珊农·华莱士当天表示：“调查当局并未发现存在种族偏见的证据。这不是仇恨犯罪。” 据悉，检方原计划请求判处死刑，但为了尽快进行审判，双方进行了辩诉交易，决定在认定有罪时减轻量刑。当地媒体《亚特兰大宪法报》称，“亚洲美洲正义振兴中心亚特兰大支部”表示：“此次审判令人怀疑是否实现了正义。（枪击犯）没有表明对自己的犯罪行为的立场，也没有表示要负责任。”据悉，对于将于下月进行审判的富尔顿县按摩院事件，当地检察机关将以憎恶犯罪的罪名请求对朗判处死刑。 在27日的审判中，朗反复主张自己的犯罪是因为性上瘾。他就犯罪动机表示：“我想停止出入按摩院，惩罚其他人。”据悉，他并没有对罪行进行反省或对牺牲者进行道歉。

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