SKT-三星电子-Kakao携手开展“克服新冠病毒的AI技术”合作. December. 23, 2020 07:24. by 柳根亨 noel@donga.com. “首尔乙支路入口站周边出现确诊患者。” 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)公共灾难信息出现后，人工智能(AI)立即进入大数据分析。另外还能获知“车站周边流动人口每小时约800名。其中20%移动到首尔驿三站附近”等追加数据。乙支路入口站周边被指定为“危险度A区”，驿三站被指定为“危险度B区”。预测用户周围和今后移动路径的危险程度，并提供个人定制式警告。建议在乙支路上下班的人利用自驾车，对预约驿三洞电影院的人建议保持距离。 SK电讯、三星电子、Kakao这3家韩国代表性信息技术(IT)企业将开发AI服务。第一个目标是克服新冠病毒的AI技术。韩国国内移动通信、智能设备、即时通讯平台等主导各领域技术革新的龙头企业开始了AI“超合作”。 三家公司22日表示，为了对公共利益做出贡献，并扩大AI生态界，三家公司签订了“旨在进行AI共同研究的伙伴关系”，并组成了技术融合和共同开发的“AI研究开发(R&D)协议体”。协议体由各公司最高技术负责人(CTO)或AI专门管理人员参与，共同开发服务。今后计划让国内外其他事业者参与进来，将规模扩大到“全球AI联盟”的水平。 他们把第一个目标定为早期克服新冠病毒和开发为公共利益服务的AI。预计将于明年上半年(1 ~ 6月)公开的首款合作作品将成为“克服全球性大流行病(Pandemic)的AI”服务。如果利用平时移动路径、智能手机等记录的日程、机票、住宿等预约信息等，就可以提供用户的未来预测信息。在台风、暴雨等灾难灾情中也可以应用。 克服全球性大流行病的AI将被开发成“后端AI平台”。其核心功能和技术以应用程序接口(API)的形式向开发者、研究机关、企业等公共开放，支持应用程序和服务开发。 该AI将通过3家公司共同运营的另外网站在明年上半年公开。 预计三家公司的AI合作将产生相当大的波及效果。SK电讯在移动通信领域，三星电子在智能设备，Kakao在聊天工具平台领域，数年间都极大地提高了AI技术。业界预测，如果再加上SK电讯拥有的T地图等流动人口大数据、三星电子和Kakao拥有的消费模式(支付)大数据等，很有可能诞生之前从未有过的差别化AI服务。 SK电讯公司相关人士表示：“我们将提供与目前的患者灾难短信水平不同层次的精密危险度分析信息和今后预测信息”，“三家公司的技术公开后，如果政府或地方自治团体提出要求，将免费开放。”

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