德仁天皇即位式上傳達的信息. October. 23, 2019 07:33. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本天皇德仁22日在即位儀式上明確表示，將繼承父親的和平主義。但是對憲法修改使用了中立的表述。分析認為，這反映了目前日本正在持續進行改憲討論的情況。 德仁天皇當天在東京千代田區王宮內的迎賓館“松之間”，在有來自日本國內外2000多名人士出席的場合宣布即位，並表示，“明仁上皇在擔任天皇的30多年間，總是在此祈禱國民幸福與世界和平。我再次深刻地認識到他所展現的這種面貌。”1960年出生的德仁天皇是第壹位戰後出生的日本天皇。 對於新天皇的即位宣言，靜岡縣立大學國際關系系教授奧園秀樹表示：“這明確表明了繼承其父對和平主義的想法，意義重大。父親在巡禮日本占領地時反省過戰爭，這樣的動向在德仁天皇時期也會持續。” 實際上，日本天皇德仁表示，“時刻祝願國民幸福與世界和平，發誓將親近國民，並根據憲法，作為日本國和日本國民統壹的象征盡職盡責”，強調了對世界和平的願望。 但與5月1日即位後發表首次感想時壹樣，他使用了“根據安法”的表述，沒有表示對修憲和護憲的立場。日本首相安倍晉三把修憲當作“畢生的任務”，正在強力推行。國民大學教授李元德（音譯）解釋說：“在經歷過戰爭的父輩時代，‘護憲’是絕大多數國民的意見，但現在因為有護憲和改憲兩種意見，所以使用了中立的表達方式。” 日本天皇的宣言結束後，安倍晉三發表了賀詞，並高呼“祝賀即位，天皇陛下萬歲”。“萬歲”之後緊接著還有兩次，因此是“三呼萬歲”。日方與會者在安倍首相的引唱下也齊聲隨唱“萬歲”。作為國民代表的安倍首相站在比日本天皇所站的主席臺“高禦座”低1米左右的位置。對此，有人批評說，此舉違背了憲法規定的國民主權及政教分離原則。 日本天皇夫婦當晚7時20分宴請了來自180多個國家的400多名使節。以日本國內人士和駐日外國大使等不同對象，截止到31日還將舉行3次宴會。 安倍晉三首相以日本天皇即位儀式為契機，從21日開始與訪日的各國代表進行了接力會談。當天，安倍在東京赤阪迎賓館與馬爾代夫總統易蔔拉欣·穆罕默德·索利和緬甸國家顧問昂山素季等20個國家的代表舉行了會談。日本官房長官菅義偉當天表示：“安倍首相將盡可能與出席登基儀式的外國人士進行更多的會談”，“與世界各國分享日本政府為世界和平與繁榮、與國際社會攜手共同解決各種課題的想法，這是非常好的機會。” 在此次活動之前，400多名海外主要人士同時進入日本，警衛工作進入了非常時期。日本警視廳20年來首次設立“最高警備本部”，投入警力2.6萬多人。自1999年發生全日空飛機被劫持、機長被殺事件以來，成立以警視總監為本部長的最高警備本部還是第壹次。

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