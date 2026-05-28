高迪傑作“聖家族大教堂”中央主塔竣工 144年建設迎來曆史性時刻

位于西班牙巴塞羅那的安東尼奧•高迪（1852-1926年）傑作“聖家族大教堂”（Sagrada Família）將于下月10日（當地時間）舉行中央主塔“耶稣基督塔”竣工紀念祝福儀式。該教堂自1882年動工以來，至今仍在施工。教堂方面21日在官網發布消息稱：“‘耶稣基督塔’竣工紀念祝福儀式將于6月10日上午10時許開始”，“這將是教堂建造史上144年來最具意義的時刻。”據發布內容，祝福儀式上午向安葬于地下聖堂的高迪墓地獻花後，下午將由教皇利奧十四世親臨主持莊重彌撒。西班牙國王夫婦、首相、加泰羅尼亞自治區政府主席等4000余人將出席。據悉，教皇主持彌撒後將移步教堂外部，爲“耶稣基督塔”正式祝福。教堂爲將祝福儀式辦成社區和市民共同參與的慶典，邀請了地方教區團體等到教堂外部參觀區域。對于無法到場的人，將通過電視和社交媒體現場直播祝福儀式。高迪未完成的傑作聖家族大教堂，2005年其誕生立面及地下聖堂被列入聯合國教科文組織世界遺産名錄。2010年，時任教皇本笃十六世將此處升格爲“宗座乙級聖殿”（Minor Basilica）。目前尚未完全完工，祝福儀式後還將進行內部裝飾等追加工程。負責工程的總監哈維爾•馬丁內斯表示：“祝福儀式將成爲再次向世界展示高迪偉大作品世界與藝術成就的契機”，“是向爲人類留下寶貴資産的高迪致以崇高敬意的場合。”金道演記者 repokim@donga.com