40歲羣體自殺蔓延比癌症還快



9月8日，濟州市一處住宅發生母子死亡事件，行兇者是母親。這名40多歲的女性在附近醫院擔任副護士長。據悉，她平時患有抑鬱症，盜取醫療藥物後，先給7歲兒子注射導致其死亡，隨後給自己下藥自殺。



此前8月26日，首爾市江西區一棟辦公公寓發生母女三人墜樓事件，母親40多歲，兩個女兒10多歲。現場未留遺書，但發現與債務有關的字條。



一段時間以來，自殺是韓國青年層（10歲至39歲）死亡的首要原因。但去年40多歲羣體中，自殺（26.0%）首次超過癌症（24.5%），成爲頭號死因。40多歲羣體自殺率爲每10萬人36.2人，同比增加14.7%。自殺正在成爲壓垮社會中堅一代的“社會性災難”。



不是所有的死亡都用社會原因來解釋。但是，同時負責養育子女和贍養父母的40多歲羣體的自殺，主要原因可能是經濟上的痛苦。



在新冠疫情之後長期持續的低增長隧道中，40多歲羣體在經濟壓力下感到情緒孤立。新冠疫情之後增加的債務在內需停滯和高利息的情況下成爲了勒緊呼吸的圈套。實際上，40多歲羣體的債務負擔在所有年齡段中最大。以今年6月底爲準，40多歲羣體的人均家庭貸款餘額爲1.21億韓元，創下了歷史最高紀錄。



債務無法控制地增長，收入卻在減少。去年第三季度（7月-9月），40多歲家庭的事業收入同比減少13.1%，創下了歷史最大降幅。生活變得艱難的40多歲羣體，如果有一天突然面臨事故、疾病、失業、離婚等危機，可能會無法承受經濟、身體、精神壓力，做出不該做的選擇。



歷史上，經濟危機爆發後自殺率常大幅上升。1998年外匯危機後自殺人數同比激增42.3%。2002年、2003年信用卡危機時期，自殺人數也分別同比增加24.5%、26.7%。韓國自2003年以來20多年一直是經合組織自殺率最高國家。去年自殺率爲每10萬人26.2人，約爲經合組織平均水平（10.8人）的2.4倍，遠高於排名第二的立陶宛（18.0人）。去年共有14872人自殺，日均40.7人。



因此，李在明政府推進的“新騰飛基金”被寄予厚望。該基金擬爲逾期7年以上、債務額5000萬韓元以下的弱勢羣體和個體經營者減免債務，預計受惠對象達113.4萬人。



此外，還應借鑑英國的“喘息空間”制度，給予債務人最長60天免於查封或追債，並可延緩償還義務，尤其針對抑鬱症等精神困境中的債務人，保護期可延長至治療結束。對被逼至絕境者而言，喘息空間至關重要。特別是對憂鬱症等精神上處於危機的債務人，延長保護期限，直到治療結束。被逼到懸崖邊上的他們迫切需要喘息的空間。

