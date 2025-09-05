LG能源解決方案與KAIST合作研發“鋰金屬電池”12分鐘快速充電技術

LG能源解決方案4日宣布，與韓國科學技術院（KAIST）研究團隊共同開發出可革命性縮短“鋰金屬電池”充電時間的技術。鋰金屬電池是用鋰金屬替代鋰離子電池四大核心材料之壹——石墨負極材料的下壹代電池。其特點是大幅減輕負極材料的重量和體積，同時顯著提升能量密度和續航裏程。據電池業界透露，若實際應用鋰金屬電池，以高性能電動汽車為標準，平均續航裏程可從600公裏延長至800公裏以上。但鋰金屬電池在快速充電過程中會產生名為“枝晶（Dendrite）”的現象，這對電池壽命和安全性具有致命影響，解決該問題壹直是技術難題。枝晶是指電池充電時鋰結晶堆積的現象。這些結晶堆積越多，電池性能就越低下，火災或爆炸風險也隨之增大。研究團隊全球首次開發出能有效抑制枝晶現象的新型電解液，成功解決了這壹難題。該技術名為“凝聚抑制型新型液體電解液”。應用此項技術後，即使對鋰金屬電池進行快速充電，也能確保其穩定運行。研究團隊開發的鋰金屬電池可將充電時間縮短至12分鐘，單次充電可實現800公裏以上續航裏程，同時確保了累計行駛30萬公裏以上的使用壽命。該項研究成果已刊登於國際權威學術期刊《自然-能源》。LG能源解決方案表示：“本次研究成果在鋰金屬電池充電速度這壹公認技術難題上取得了突破性進展，具有重大意義。”朴賢益記者 beepark@donga.com