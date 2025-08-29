因個人信息泄露 SK電訊被處以1348億韓元史上最高罰款

個人信息保護委員會（以下簡稱“個保委”）28日決定，對因黑客攻擊導致大規模個人信息泄露事件的SK電訊處以1348億韓元罰款。這是該委員會開出的史上最高額罰單，超過2022年對谷歌和元宇宙公司分別處以的1000億韓元罰款。個保委當日在首爾鐘路區政府首爾廳舍舉行簡報會時表示：“對違反個人信息保護法規的SK電訊分別處以1347.91億韓元罰款和960萬韓元過失罰款。”罰款是針對違法獲得的經濟利益征收的行政制裁金，過失罰款則是針對未履行申報、通知等程序性義務而施加的行政性處罰。根據個保委調查，4月18日黑客侵入了SK電訊的核心認證服務器（HSS）。此舉導致SK電信全部LTE•5G用戶共2324萬余人的電話號碼、USIM認證密鑰（Ki）等重要個人信息遭到泄露，涉及信息總量達2696萬條。個保委委員長高鶴洙（音）表示：“確定制裁力度時考慮了事件嚴重性，本案在委員會內部也被壹致認定為‘特別重大事件’。”SK電訊當日就個保委決定回應稱：“我們深感責任重大，但在調查和審議過程中，公司已充分說明相關措施和立場，最終未能反映在結果中令人遺憾。”SK電訊表示正考慮提起行政訴訟，認為罰款金額過高。林載赫記者、張恩智記者 heok@donga.com、jej@donga.com