《K-Pop獵魔女團》引發黑笠熱潮…“笠帶圓珠筆”周邊亦售罄

“我完全迷上了那頂黑色的帽子（That black hat blew me up）。”這是近期在奈飛（Netflix）動畫片《K-Pop獵魔女團》（K-Pop Demon Hunters）中獅子之聲（Saja Boyz）演唱的歌曲《Your Idol》YouTube視頻下的評論。文中的“黑色帽子”指的是韓國的傳統笠帽，特別是黑笠。隨著該動畫片在全球掀起熱潮，黑笠在海外也成為話題。國立中央博物館等機構的“笠帶圓珠筆”周邊產品也出現了售罄的情況。那麽，我們韓國人真的了解黑笠嗎？讓我們聽聽民俗學專家們講述朝鮮時代人們是如何珍視黑笠的。壹黑笠亦有居所“恐濕撐繩（擔心受潮用繩繃緊），惜汙套匣衣（怕臟用匣衣套好）。”朝鮮後期實學家李德懋（1741∼1793年）在其文集《雅亭遺稿》中這樣記述了黑笠匣的作用。根據上月發表於學術期刊《民俗學研究》第56號的論文《韓國黑笠匣考察》，朝鮮時代的人們在室內保管或外出攜帶當時昂貴的物品黑笠時，會使用黑笠匣。黑笠匣主要用木頭或紙張制成，內外有時會裱糊當時珍貴的彩紙、花紋紙等進行裝飾。特別是木制黑笠匣中，有些內部用紅色綢緞等材料收尾，並配有鎖具。其形態也多種多樣，有圓錐形的笠籠，也有帶開合蓋子的笠匣等。撰寫《韓國黑笠匣…》論文的國立民俗博物館學藝研究員許正仁（人名音譯下同）表示：“黑笠由馬鬃和細竹制成，因此容易折斷或沾染灰塵”，“作為承載佩戴者身份與威望的物品，為了使其得以整潔保管的黑笠匣，也可理解為‘衣冠整齊’的延伸。”二下雨天“笠上加笠”在可能下大雨的日子裏，人們會另外攜帶圓錐形的“雨笠”。雨笠用於覆蓋在黑笠之上佩戴，也被稱為笠帽或雨帽。其制作方法是在塗油的紙上粘貼細竹蔑。首爾女子大學時尚產業系研究教授崔恩秀解釋道：“由於黑笠是用比真絲還細的劈開的竹子制成，壹旦被雨水打濕，稍加觸碰就會變形”，“雨笠被用作遮擋雨雪的雨傘或遮蔽強烈陽光的陽傘。”雨笠可以像折扇壹樣折疊起來，放入袖口、道袍衣襟或背包中攜帶。美國人珀西瓦爾•洛厄爾（1855∼1916年）在其著作《朝鮮，寧靜的晨光之國》中談及雨笠時寫道：“朝鮮是壹片幸福的土地，無需覬覦朋友的雨傘。……它可以整潔地折疊成小巧的形狀，在天氣晴朗時便消失在袖中。”③朝鮮時代的“黑笠裝飾”熱潮朝鮮時代，隨著希望將黑笠裝飾得華麗的上層男性增多，引發了笠帶裝飾競賽。兩班貴族們將用海龜背甲“玳瑁”、珊瑚、玉、瑪瑙等制成的珠子壹粒粒串連起來用作笠帶。根據梨花女子大學服裝系特任教授張淑煥的論文，笠帶逐漸偏重裝飾性而非功能性，其長度有時甚至垂至腰部以下。因此，它被指為助長奢侈之風的原因，朝廷也曾禁止部分過於豪華的裝飾。崔恩秀教授表示：“黑笠本身是散發著氣韻的半透明黑色帽體，加上多彩的笠帶，即便放到現在，也是凸顯精致感的時尚配飾。”李知允記者 leemail@donga.com