三星電子會長李在镕終審無罪 歷時3160天擺脫司法風險

三星電子會長李在镕（見圖）在集團經營權繼承過程中因涉嫌違規推動子公司合並及財務造假等被移交審判，其無罪判決最終確定。韓國最高法院維持了壹二審法院對檢方19項指控均不予認定的判決結果。自2016年“親信幹政”事件啟動針對三星的調查以來，歷經3160天，三星終於卸下了圍繞實際控制人的重大“司法風險”。17日，韓國大法院3部（主審法官吳碩俊）就李在镕涉嫌違反《資本市場法》、《外部審計法》及業務背信等指控作出裁決：“原審判決未超越自由心證主義界限，亦未誤解《資本市場法》、《外部審計法》相關法理”，駁回檢方全部上訴。此舉維持了今年2月二審對所有指控作出的無罪判決（壹審於2024年2月宣判無罪）。與前未來戰略室室長崔誌成等13名共同被告的無罪判決亦同步確定。三星法律團隊聲明稱：“最高法院的終審判決明確認定三星物產合並案及三星生物制劑會計處理合法合規。”圍繞經營權繼承過程的質疑於2016年“親信幹政”事件時正式浮出水面。檢方最初指控的不當請托、賄賂嫌疑逐步擴大至違規合並與財務造假領域，並於2020年據此起訴李在镕等人。檢方主張：三星通過系統性操縱股價（違反《資本市場法》）促成第壹毛織與三星物產以強化李在镕集團控制權為目標的合並，損害股東利益（業務背信）；同時質疑三星生物制劑通過偽造會計賬目虛增第壹毛織企業價值（違反《外部審計法》）。檢方認定李在镕聽取未來戰略室關於全過程的匯報並下達指令，將其列為非法繼承嫌疑的核心人物。韓國商界對此表示歡迎。大韓商工會議所調查本部長姜錫九（音）稱：“此舉不僅消除企業經營風險，預期將對韓國經濟整體產生積極輻射效應。”司法界內外則出現問責檢方的聲浪，批評其在調查中止及不起訴建議下強行起訴，更在壹二審均判無罪後仍執意將案件訴至最高法院。宋慧美記者、宋有根記者 1am@donga.com、big@donga.com