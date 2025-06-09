說服工作，不必要節約時間



憲法法院2月25日結束了對尹錫悅總統彈劾案的辯論審理。過去，總統彈劾案通常在辯論結束的2周內宣判，但這次一個月後也沒有確定宣判日程。在此期間，從“緊急戒嚴不是司法審查對象，而是會被駁回”的預測，到“9名法官體制完成”之前不能宣判的“5對3僵局”說等，各種推測層出不窮。其中一位法律界人士的解釋分析引起了關注。



“‘僵局說’沒有根據。只是因爲存在‘5比0’區間，所以需要一定的時間。”



憲法法院4月4日罷免了尹錫悅。隨着8名法官全部同意罷免，憲法法院裁決的的接受力得以最大化，韓國社會多數成員都表示服從。自然而然，具體的評議過程就備受關注。憲法法院爲了減少國家混亂，沒有具體說明評議過程。不過，從前憲法法院代理院長文炯培最近的演講中可以稍微推測出來。



“有的人沒到夏天就穿短袖，也有的人穿着長袖過整個夏天。不能拿這個說，‘你跟不上我的速度’。”



文炯培5月27日在韓國科學技術院科技政策研究生院演講中表示：“表決是堅持到底、真的不行的時候進行的。”對於“原以爲罷免總統是理所當然的，但也有相當多的人認爲‘其他選項’是理所當然的”的提問，他作出了上述回答。他解釋說，在寫下“支持彈劾論”和“駁回彈劾論”後，從各自的立場上批評對方，繼續看修訂本，最後達成一致意見，作出了全員一致的決定。



文炯培特別強調的是“時間”。他說：“因爲擁有憲法這一公分母，所以我認爲只要有時間，一定會聚集到一個點上。但是花了一些時間。說服別人，沒有必要那麼節約時間。”



文炯培的演講內容與那位法律界人士的分析部分吻合。法律界人士沒有給出分析的依據，也沒有確認是否真的存在“5比0”區間。但兩人共同重點強調和分析的是“時間”。這意味着，即使多數法官的意見已經決定，也要花時間等待少數法官的意見，進行說服，直到全票通過爲止。



文炯培最後這樣強調。“我認爲韓國社會最缺少的就是說服。故意說‘你和我的想法不同’，但連續談幾天的話，也沒什麼不同。”



對於同時掌握行政、議會權力的政府和執政黨來說，時間也許是奢侈。成爲少數在野黨的國民力量黨，鬥爭可能是唯一的武器。幸運的是，李在明總統和朝野兩黨都對團結的必要性達成了共識。如果是這樣，希望李總統和朝野雙方都不吝惜時間進行說服。只要繼續交談和說服，就能確認也沒有什麼不同。

