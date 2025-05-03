史無前例的“代代代行”體制一個月……絕不能出現國政癱瘓的情況



繼代行總統職權的韓德洙爲參加總統選舉辭去國務總理後，經濟副總理崔相穆爲躲避國會的突然彈劾而辭職，社會副總理兼教育部長李周浩從2日起代行總統職權。由國政第四號人物代行總統職權的“代代代行”體制，在韓國曆史上尚屬首次。到大選爲止的一個月裏，李周浩將負起軍隊統帥、總管國政、管理選舉的重任。



這一代行體制是突然被決定下來的。大法院對共同民主黨總統候選人李在明涉公職選舉法一案作出有罪判決後，對此表示反對的共同民主黨當晚突然開始處理對崔相穆的彈劾案。突然成爲代行機制支撐機構的教育部，翻閱着手冊，表現出驚慌失措的樣子。與總管整個國政的總理、執行預算和管理全盤政策的經濟副總理不同，李周浩以前只關注社會領域，在部門間的協調上必然存在侷限性。更何況，現在是國際安保及貿易秩序急劇變化的準戰時狀況。連完整的政府也難以承擔的任務，交由毫無相關經驗的“代代代行”，還要帶領19個部門中有5個部長職位空缺的政府執行，擔心國政癱瘓的國民只能徹夜難眠。



隨着一直主導與美國關稅談判的韓德洙和崔相穆同時缺位，有人擔心主導權會不會被美國奪走。必須以經濟副總理擔任的代行和產業通商資源部長爲主軸，不捲入美國的速度戰，致力於確立貿易談判的基本框架。穩定金融市場，儘早執行艱難通過的補充預算，提高實物經濟恢復力，也是當務之急。在朝鮮挑釁等危機狀況下，軍隊統帥不時更換，國防部長和陸軍參謀總長也是由代行或代理體制運營，因此擔心安保空白的呼聲必然很高。在保持嚴密防範態勢的同時，要做好防範準備，避免美國爲牽制中國而構想的重新部署駐韓美軍成爲新的安保不安因素。



緊急戒嚴後的4個多月裏，政府首腦換成了總統-總理-經濟副總理-總理-社會副總理。史無前例的國政混亂不是因爲外部攻擊和自然災害，而是自己招致，無能、不負責任的政府和政界對此應該感到沉重的責任。希望新政府出臺之前，政治領導人們至少不要做增加國家困難的事情。

