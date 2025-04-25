馬斯克與貝森特展開“白宮罵戰”. April. 25, 2025 07:25. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據美國政治媒體Axios當地時間23日報道，特斯拉首席執行官兼政府效率部首長馬斯克與財政部長貝森特就國稅廳廳長的人事問題在白宮進行了激烈的辱罵和衝突。據悉，當時正在對話的特朗普總統和意大利總理梅洛尼也看到了這一情景。 據Axios透露，17日，兩人蔘加了白宮橢圓形辦公室會議，貝森特表示效率部的預算削減業績不佳，首先開火。對此，馬斯克將貝森特貶稱爲“索羅斯的代理人”，嘲諷貝森特“經營了失敗的對衝基金”。對衝基金運營者出身的貝森特曾在世界對衝基金投資者索羅斯手下工作過。索羅斯曾向民主黨捐贈過鉅額資金，因此共和黨內部對索羅斯的左膀右臂貝森特也提出了批評和警戒。 白宮會議目擊者表示：“兩人在橢圓形辦公室沒有身體接觸，但總統目睹了（爭吵），兩人在西翼走廊再次發生了口角。”“兩名億萬富翁中年男子在走廊裏像職業摔跤一樣打架。”一名消息人士表示：“爭吵中出現了帶有‘F’的髒話。當貝森特罵人時，馬斯克迴應說‘你再大點聲’。”直到助理們將兩人分開後，爭吵才結束，當時正在與特朗普見面的梅洛尼也目睹了這一幕。 Axos等美國媒體認爲，兩人的矛盾源於國稅廳廳長人選。馬斯克在沒有與貝森特進行商議的情況下，向特朗普推薦國稅廳內部人士加里·沙普利代理廳長職務。國稅廳是美國財政部的下屬機構。對此，想要讓財政部副部長邁克爾·波爾肯德出任國稅廳長的貝森特憤怒地說：“馬斯克在我背後策劃了事情。”最終，特朗普在幾天後推翻了人事安排，任命波爾肯德爲國稅廳代理廳長。他選擇了支持貝森特。 Axios援引政府人士的話分析稱，“這不是對錯的問題，而是權力之爭”。白宮人士對Axios表示，“雖然貝森特在本輪比賽中獲勝，但誰也不願意把馬斯克這樣的人當作敵人”。Axios認爲，白宮人士正在關注他們的爭鬥。對此，白宮發言人卡羅琳·萊維特表示：“雖然總統幕僚團和內閣之間有時存在意見分歧，但我們認爲這是健康討論過程的一部分。誰都知道最終特朗普總統纔是決定者。”

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