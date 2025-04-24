應對中國諜報活動，中了緊急戒嚴的流彈. April. 24, 2025 08:08. . “應對中國諜報活動變得更加困難了。” 去年12月3日緊急戒嚴之後，安保當局者之間出現了這樣的話。隨着彈劾政局當時主張中國介入選舉的反華示威和“選舉研修院逮捕99名中國間諜”等假新聞的擴散，人們對所謂“中國諜報活動”的否定認識在韓國社會紮下了根。總而言之，由於對極右勢力“反華構陷”的反作用，對成爲現實的中國諜報活動危險的問題意識正在模糊。 實際上，源自中國的諜報活動正在變得更加大膽和縝密。據悉，今年有關中國人的安全事件，傳出來的就達4起。上個月，收買現役士兵並收集韓美聯合軍演計劃的中國人被拘留。據說，牽涉到收集機密過程的韓國和中國人多達8人。安保當局認爲，背後有相當於韓國聯合參謀本部的中國軍方總參謀部。從國軍情報司令部軍務員那裏收集黑色要員名單等軍事機密的中國人屬於國家安全部。也就是說，中國多個軍方和情報機關正在拉攏韓國國民，展開全方位的諜報活動。 利用民間人士拍攝韓國保安設施的行爲也十分猖獗。兩名中國高中生上個月入境後，僅三天時間就穿梭於韓美軍事設施烏山、清州、平澤基地和國家重要設施最高等級的仁川、濟州、金浦機場，拍攝了數千張照片。據悉，去年在釜山用無人機拍攝美國航空母艦的中國人，早在兩年前就已開始拍攝軍事設施。 雖然他們解釋說這是“單純的好奇心”，但中國人的目標集中在韓美核心戰鬥力或發生緊急情況時使用的作戰基地，這是不可否認的事實。韓國安保當局認爲，“中國此舉可能是爲了收集所謂‘兩岸戰爭’爆發時可以投入支援戰鬥力的韓美主要設施情報”。 但是，作爲確認和嚴懲與中國當局有關聯的依據的法案仍然停留在72年前。把限定於“敵國”即朝鮮的現行條款擴大到“外國”的《間諜法》修正案仍然滯留在國會。在包括安保和產業在內的沒有硝煙的間諜戰爭正式打響的情況下，只有我們以脫離國際社會潮流的方式應對。事實上，對於入境後直接前往史蹟獻仁陵拍攝國家情報院建築的中國人，也只能適用違反《軍事基地法》及《文化遺產法》的嫌疑，而不是《間諜法》。 安保當局擔心以網絡或地區爲基礎散佈虛假信息、培養親華勢力、助長社會分裂的所謂“影響力工作（Influence Operation）”正在祕密擴大。實際上，中國最近開設了200多個僞裝成韓國媒體的網站，使虛假信息工作變得露骨。據稱，2022年以來，強調中國優越主義、煽動“南南矛盾”的評論部隊也在擴大其活動規模。 但是，韓國既沒有應對這一問題的法律措施，也沒有具備社會氛圍。不能保證，中國利用人工智能技術散佈虛假信息、介入臺灣選舉的先例，不會在韓國重演。不能被歪曲的“反華構陷”所左右，迴避真正的安全威脅，其原因也在於此。

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