天主教“善終”、新教“召天”、佛教“圓寂”. April. 23, 2025 07:56. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 教皇方濟各21日（當地時間）善終，不同宗教稱呼“別世”的用語不同，這壹點引人註目。 天主教中稱呼死亡的善終原本是“善生福終”的縮略語。意大利出身的中國傳教士羅貝裏1652年在北京發行的漢文教理書《善生福終正路》中記載的話語是其起源所在。“善生福終正路”是指在日常生活中按照教理的教誨善良地生活，最終迎來福氣的死亡之路。 2005年4月教皇約翰•保羅二世去世時，韓國天主教會議討論了大人物去世時壹般使用的“逝去”壹詞。實際上，雖然部分媒體曾用過逝去壹詞，但天主教最終還是選擇了“善終”。2009年2月紅衣主教金壽煥去世或2013年卸任教皇職務的本篤16世去世時，也正式使用了善終。 新教使用意為“接受上帝的召喚”的“召天”壹詞。事實上，召天並沒有被載入國語詞典，因此很難將其視為正確的用語。但是，由於使用時間過長，在新教內外已經成為了普遍表達。 佛教大體上使用“涅槃”或“入寂”。“寂滅”或“圓寂”也經常使用。其中包含著擺脫壹切煩惱，進入完美領悟境界的意義。這是指釋迦牟尼和高僧的死亡時使用的用語。圓佛教主要使用涅槃。 民族宗教天道教在“回到原來的位置”的意義上使用了“還元”壹詞。

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