韓國博士每4人中就有1人是外國人，要當作確保高級人才的契機. April. 21, 2025 07:44. . 去年，韓國國內大學培養出的博士學位畢業生達1.7673萬名。其中外國人比率為23.9%（4224名）。考慮到10年前相關比率還不到10%，這意味著外籍博士增加了1倍以上。 增加的國內研究生院博士課程名額由外國學生填補。在國內大學培養的人工智能（AI）、機器人、生物等理工科博士中，外國人每年超過1000名。外籍博士到畢業為止，在國際學術雜誌（SCI級）上平均發表2篇論文，實力雄厚的人才很多。這些人完成學位後，壹半回到祖國或為了就業、研究前往美國、歐洲等地。剩下的壹半左右則留在國內大學、研究所。過壹段時間後，他們也會離開韓國。 他們為什麽不留在韓國呢？外國人從學校畢業後，只有將留學簽證（D-2）轉換為特定活動簽證（E-7）、居住簽證（F-2）等，才能穩定地滯留。以2023年為基準，國內留學生為15.2094名，但是同年把留學簽證轉換為特定活動簽證的事例只有576名。因為轉換條件非常苛刻。 平均工資也比韓國人低。國內理工科博士44%的年薪在5000萬韓元以上。相反，理工科30%的外籍博士年收入不到2000萬韓元。得到5000萬韓元以上年薪的比率只有12%。外國人攻讀博士後課程或擔任研究教授、研究員等非正式員工的情況較多。晉升機會限制、研究勞務訂單限制等也是導致他們離開韓國的原因。 隨著因低出生率而導致的學齡人口減少，確保高級人才越來越難。將國內學生培養成優秀人才固然重要，但也有必要同時實施吸引海外人才的戰略。政府最近宣布，作為吸引最優秀人才的方案之壹，將推進“頂級人才”簽證。但是，取得全球前100名以內的大學碩士、博士學位和全球500強企業及世界級研究機構工作經歷等條件較高。具備這種能力的人才會否繼續留在韓國還是個疑問。 我們需要更現實的方案。而且還要降低取得簽證的條件，吸納每年培養出的1000多名理工科外籍博士。外國人對國內工作崗位信息的可及性相對較低，因此有必要幹脆建立外籍人才庫等支援就業的方案。從長遠來看，還可以考慮設立支援外國留學生就業和定居的機構。只有加大這種努力，才不會錯過用國內獎學金培養的高級人才。 據瑞士國際經營開發院（IMD）透露，韓國的人才流失指數排名從2021年的第24位下降至去年的第30位。據韓國產業技術振興院透露，到2032年，在充電電池等5個有潛力的新事業中，僅碩士、博士出身的人才還需要1.0685萬名。最近10年間，滯留在韓國的外籍專門人才達4萬~5萬人左右。因為進入韓國的高級人才大部分都會再次流失。現在需要制定能夠讓他們繼續停留的特別對策。

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