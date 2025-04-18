美國智庫：“連接朝俄的‘圖們江汽車橋’正在加速建設準備”. April. 18, 2025 07:36. by 趙은아 achim@donga.com. 衛星照片捕捉到，朝鮮和俄羅斯正在加快去年6月兩國首腦會談上達成協議的“圖們江汽車橋”的建設準備工作。還有人主張，繼俄羅斯領土庫爾斯克之後，爲支援俄羅斯，朝鮮還會向烏克蘭本土派兵。因此，有分析認爲，朝俄間的軍事及經濟合作正在深化。 美國智庫戰略與國際研究中心專門報道朝鮮問題的網站“超越分裂”表示，以今年2、3月收集的衛星照片爲基礎，連接朝鮮和俄羅斯的圖們江汽車橋的建設準備工作正在取得進展。今年2月27日拍攝的衛星照片顯示，俄羅斯一側橋樑建設現場附近的樹木和灌木被清除，部分土地已被平整。在朝鮮方面，在橋樑建築工地以西約500米處增加了一處看似小型混凝土工廠的設施。經確認，在結冰的圖們江上架設了始於俄羅斯一側的164米長臨時橋樑。據推測，這是搬運工程人員和裝備的臨時設施。 朝鮮國務委員長金正恩和俄羅斯總統普京在去年6月的首腦會談上就建設橫跨圖們江連接朝俄的汽車橋達成了協議。大橋建成後，兩國間的經濟合作將進一步加速。 此外，有人主張，曾在庫爾斯克支援烏克蘭軍隊進攻的朝鮮派遣軍正在準備進入烏克蘭本土。烏克蘭國家安全和國防委員會下屬的虛假信息應對中心主任安德烈·科瓦連科16日通過社交媒體“電報”表示：“俄羅斯計劃在烏克蘭領土上的戰爭中使用朝鮮軍隊。俄羅斯正在積極接納將在生產設施工作的朝鮮女性和男性。”

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