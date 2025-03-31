現代汽車集團進軍美國的20年間，“對美出口、國內生產、雇傭”均有所增加. March. 31, 2025 07:58. by 金炯民記者 kalssam35@donga.com. 據調查，現代汽車集團在美國開始生產汽車後的20年間，對美出口和國內生產、雇傭均有所增加。 31日，據汽車業界透露，從2005年阿拉巴馬工廠啟動開始，現代汽車集團在美國當地建立生產體制，今年迎來了20周年。去年，現代汽車集團在美國生產的汽車約有72萬輛。這相當於去年現代汽車和起亞汽車銷量（171萬輛）的40%。 現代汽車集團在美國當地建立生產體系後，對美國的出口大幅增加。現代汽車和起亞汽車對美國的出口額2004年為91.84億美元，去年增至274.15億美元，增加了198.5%。同期出口量也從73.8858萬輛增加至101.3931萬輛，增加了37.2%。 國內零部件公司對美國的出口額也隨之大幅增加。汽車零部件的對美出口額從2004年的11.75億美元增加至去年的82.2億美元，增加了599.6%。在各主要品種韓國對美貿易收支順差排名中，汽車零部件也從第7位躍升至第3位。 現代汽車和起亞的國內雇傭和生產也在此期間增加了近30%。現代汽車和起亞的國內生產數量從2004年的269萬輛增至去年的341萬輛，增加了26.5%，雇傭人員從8.547萬名增至11.0884萬名，增加了29.7%。 現代汽車集團強調說，根據上述先例，即使執行210億美元（約31萬億韓元）的歷史最大規模的對美投資，國內雇用和生產也不會萎縮。現代汽車集團副會長張在勛（音）當地時間26日在現代汽車集團Metaplant America竣工儀式上表示：“即使美國生產增加，也會刺激國內內需，增加出口。”

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