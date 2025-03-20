不予批準醫大學生的休學申請，到明天為止全部退回. March. 20, 2025 08:36. by 金敏智記者 minji@donga.com. 設有醫學院的韓國國內40所大學的校長們反對政府的醫科大學擴招方針，決定在本月21日之前退回罷課1年多的醫科大學學生的休學申請。 3月19日，有醫學院的40所大學校長的聚會“醫科大學先進化校長協會（以下簡稱‘醫總協’）”在當天上午舉行了視頻座談會，就包含上述內容的醫大教育正常化對策達成了協議。 醫總協決定，除《兵役法》規定的入伍或因身體、精神障礙而長期療養、懷孕、生育、育兒等事由外，壹律不予批準休學申請。 此前，政府采納了校長們的建議，將2026學年度醫科大學定員數凍結在擴招之前的水平（3058名），作為前提條件，提出到本月末為止讓學生們重返課堂。 校長們計劃，如果到本月末為止學生不回來，將按照校規中規定的原則，處理因出席天數不足而產生的F學分，並按照留級及開除學籍等原則進行。教育部於本月7日表示，如果大學對24級和25級學生實施分離教育，將追加實施醫師國家考試和專科醫生資格考試，之後將毫無差池地進行專科醫生名額分配、選拔、修煉，以及取得專科醫生資格等事項。另外，教育部當天就部分大學討論以普通插班入學方式補充因集體休學的醫大學生未復課而造成的缺員壹事發表立場說，“這是各大學自主決定的事項。”

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