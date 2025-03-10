“緊握拳頭”只顧著支持者的尹錫悅…預示更大分裂的苦澀景象. March. 10, 2025 07:59. . 尹錫悅總統8日下午回到漢南洞官邸。尹總統離開首爾拘留所時，走下警護車，數次向迎接他的支持者深深鞠躬並揮手致意，還緊握拳頭示意。到達官邸前後，他再次下車，還與支持者們握手。尹總統在獲釋感言中感謝支持者，並稱：“祈禱與我的拘留有關而仍在羈押之中的人能盡快獲釋。” 離開拘留所直至回到官邸，尹總統始終得意滿面、神采飛揚。走下警護車後，他在拘留所正門前大約二三十米的路段上邊走邊致意揮手，這一幕像極了一場短暫的巡遊，如果當時旁邊有麥克風，他似乎還會在即席演講中加入“上勾拳慶祝”的動作。事實上，尹總統在收到釋放通知後曾表示“有話要講”，希望在拘留所前即席演講，但警護處表示為難，最終他選擇了發布口述感言。 這一幕只能說是預示著更大的國家分裂的酸澀風景。尹總統通過突如其來的12月3日緊急戒嚴，使國家陷混亂的泥淖，之後又通過各種詭辯和強詞奪理，將國論一分為二。就算是被關押52天後獲釋心情激動，且對支持者大為感激，也不應超過對全體國民的歉意和愧疚。更何況，他始終只看向自己一方，甚至為沖擊法院者撐腰，種種表態令人無語。 盡管尹總統因圍繞拘留期限算法的法律爭議最終獲釋，但他自己犯下的違憲違法緊急戒嚴責任是無法逃避的。其總統職位是否遭罷免，不久將通過憲法法院的彈劾審判見分曉，作為涉嫌領頭發動內亂的被告，他還將面臨法院的刑事審判。如果尹總統繼續強調自己的合法性、沒有任何服從判決或認錯的態度，無論憲法法院和法院做出何種決定，都將產生不小的全國性後遺癥。 現在，廣場和街頭的矛盾已接近危險水平。盡管已被停職，但尹總統作為大韓民國總統，至少應避免發表加劇國論分裂的言辭。一些人甚至擔心，尹總統會借此次出獄大戲，超出“官邸政治”搞“街頭政治”，來集結自己的支持者。尹總統必須自重。至少不要讓自己為評為韓國政治史上最具黨派性與分裂性的總統。

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