各國都在加快虛擬資產制度化，韓國是“孤島”. February. 07, 2025 08:10. . “我們的虛擬資產市場過於封閉。可以說是‘閉關鎖國’。”一名剛剛離任的前官員去年私下表達了圍繞虛擬資產市場的擔憂。雖然可以理解以“保護投資者”“穩定”為優先的官僚們的苦惱，但是擔心它與全球虛擬資產市場的差距太大。對於保守的前任官員的意外發言，內心感到驚訝，聽了也沒在意，但從虛擬資產在海外主要國家迅速獲得制度圈金融資產的地位來看，這似乎並不是杞人憂天。 美國證券交易委員會去年1月批準11家資產運營公司的比特幣現貨上市指數基金（ETF）的交易。此後，不僅是個人，連機構投資者也紛紛投入資金，短短一年時間，比特幣現貨ETF的運營資產規模就增加到了僅次於黃金ETF運營資產的規模。不僅是大型企業，就連年金基金也開始用虛擬資產周轉資金。再加上自稱“加密貨幣總統”的特朗普總統就任，虛擬資產市場將再次迎來急流。試圖用與貨幣價值掛鉤的穩定幣加強“美元霸權”的特朗普在就任4天後簽署了新設總統直屬虛擬資產工作組的行政命令。 相反，韓國虛擬資產市場相關制度自去年實施以保護投資者和虛擬資產交易所管理、監督為重點的《虛擬資產使用者保護法》後，沒有太大進展。法人的投資和現貨ETF都受阻。市場上出現了“拋開是否放寬限制，政府制定虛擬資產產業政策和改善基礎設施的關註度本身不大，討論速度太慢”的不滿。實際上，在20頁的金融委員會2025年主要業務推進計劃資料中，虛擬資產的部分也只有“討論階段性允許發放交易所法人實名賬戶，並推進旨在提高全球規制整合性的第二階段法”等短短一段。截至目前，去年11月成立的虛擬資產委員會已召開兩次會議，討論了實行該制度的問題。 也有人批評稱，這種過度的保守性反而使韓國的虛擬資產市場更加危險。也就是說，由於具有資金實力的法人投資者未能進入，成為了瞄準“短打”的個人過山車市場，現貨ETF投資受阻，韓國投資者湧入相對更危險的海外比特幣期貨ETF。 當然，對於新的投資領域，需要慎重處理，保護投資者是不可放棄的價值。但是，即使考慮到這一點，與大步展開虛擬資產制度化的發達國家之間的差距也太大了。 值得高興的是，金融委員長金秉煥就國內虛擬資產相關政策變化的可能性表示：“正在準備加快步伐。”據推算，以去年11月底為準，國內虛擬資產投資者人數已達約1559萬人（擁有5大交易所賬戶的投資者，賬戶重復計算）。由於無法阻止資金的流向，因此迫切需要符合相關資產特點和全球市場潮流的制度性討論。有可能出現以下情況：被困在慎重論中，在各國的虛擬資產制度化速度戰中落後，幾年後對現在這一瞬間徹底後悔。

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