“三星電子有望擊敗英特爾，奪回世界半導體銷售額第壹寶座”. January. 27, 2025 07:16. by 朴鐘敏記者 blick@donga.com. 有預測稱，三星電子將奪回去年全球半導體供應商銷售額第壹的位置。據全球市場調查機構Gartner26日透露，三星電子去年的半導體銷售額比前壹年增加62.5%，達到665億美元（約95萬億韓元），有望超過英特爾（492億美元•約70萬億韓元）。 三星電子半導體銷售額超過英特爾成為世界第壹是自2022年以後時隔2年的事情。 據分析，三星電子去年在高帶寬存儲器（HBM）市場陷入苦戰，但在通用半導體市場增加了銷售額。Gartner預測說：“連續兩年呈下降趨勢的內存產品銷售額去年大幅反彈，三星到去年為止的5年間年均銷售額增長4.9%。” 目前引領人工智能（AI)）半導體市場的英偉達（NVIDIA）有望繼英特爾之後位居第三。Gartner預測，英偉達去年的銷售額將比2023年增加83.6%，達到460億美元（約66萬億韓元）。Gartner預測，SK海力士去年的銷售額將比前壹年增加86%，達到428億美元（約61萬億韓元），躍居第4位。SK海力士23日通過發表業績表示，據初步統計，去年的銷售額為66.193萬億韓元。 Gartner解釋說：“這得益於存儲器價格的上漲和其在AI應用用HBM領域的領先地位。”2023年銷售額排名第3位的高通，預計去年將創下324億美元（約46萬億韓元）的銷售額，下滑至第5位。 另外，只委托生產半導體的臺灣TSMC被排除在此次調查對象之外。臺積電去年的年銷售額為2.8943萬億臺幣（約127萬億韓元）。

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