短上衣，豐厚的裙子…激活韓服之美的“時尚革命”. January. 27, 2025 07:16. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 最近，即使不是春節，身穿韓服來到古宮的人也在增加。雖然韓服的優雅是毋庸置疑的，但很多人認為裙子的豐厚感尤其美麗。通過東北亞歷史財團最近發行的《韓國服飾文化史》中登載的文章《朝鮮後期女性時尚和美麗》（韓國學中央研究院傳統韓國研究所研究員李敏珠），讓我們來了解壹下我們所知道的韓服裙子和上衣是如何登場的。 如果想看韓服裙子，首先要看與之配對的上衣的變化。據李敏珠研究員介紹，到了朝鮮後期，女性的上衣長度極度縮短，袖筒變窄，露出手臂線條。這種上衣在儒學者的眼中是“妖裏妖氣的衣服”。李德茂（1741~1793年）在《青莊館全書》中這樣寫道。 “由於袖子的緣故，穿的時候胳膊非常困難，壹旦彎曲胳膊就會起縫，嚴重時胳膊不通血氣，肉脹得難脫。所以把袖子的長度變短了，怎麽能說是妖裏妖氣的衣服呢？” 但是李研究員認為：“這種衣服不分老少，不分身份地擴散，是因為有任何人都認可的美麗。” 隨著上衣長度變短，裙子自然地拉到胸前了。裏面穿的內衣有鼓起裙子的效果。強調女性魅力的“下厚上薄”型的新裙裝風格就這樣誕生了。 這種款式與之前韓國人穿的裙子完全不同。從高句麗以後到朝鮮初為止，上衣長度壹直長到臀部，裙子圍在腰間。李研究員解釋說：“在與17~18世紀西方流行強調女性魅力的風格相似的趨勢中，韓服裙子的著裝法也發生了創意性的變化。” 為了按壓胸部上垂下來的裙子末端，胳膊變得不方便，為了彌補這壹點，使用了腰帶。裙子的顏色大體上都是藍色，上衣下面與裙子顏色形成鮮明對比的白色裙腰強調了腰部。用今天的話算是“高腰”風格，起到了凸顯腿長的效果。 從幾年前開始，部分中國人就稱韓服為“漢服”，連裙子也硬說是中國明朝的衣服。對此，李研究員指出：“中國的深衣（春秋戰國時期登場的上下衣連衣裙）和襦裙（上衣穿襦，下衣穿裙）的兩件套型共存，清朝時穿旗袍，再次發展為連衣裙型”，“相反，韓國在三國時代以後壹直穿兩件套型的裙子。” 李研究員接著補充道：“服飾是栩栩如生的文化產物”，“以長期生活在壹個地區的人和該地區生產的織物為基礎，反映當時人們的審美意識而形成的服飾才能成為真正的‘傳統’。”

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