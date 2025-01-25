不日將返還日本的浮石寺高麗佛像將對外開放100天. January. 25, 2025 07:37. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “日本掠奪走的佛像再次回歸，真是百感交集。為了體現佛像的價值，正在考慮韓日兩國的交流展示會等。” 忠南瑞山浮石寺住持圓佑大師24日在告知高麗時代金銅觀音菩薩坐像回到寺廟的告佛儀式上做出了上述表示。該佛像制作於14世紀，之後被帶入日本，2012年10月被韓國竊賊從日本對馬市的觀音寺偷回韓國。雖然經過法律鬥爭後決定返還給日本。但在返還之前，浮石寺方面向觀音寺要求“供奉佛像並召開法會”，觀音寺接受了這壹要求。暫時轉移到了浮石寺。佛像將從25日開始到5月5日佛誕日為止，向大眾公開100天。佛像回到浮石寺，以研究者推測為倭寇掠奪的1378年為基準，是647年來的第壹次。 當天，浮石寺入口掛出了歡迎“佛像返鄉”的橫幅，從到達前開始，前來觀看佛像的信徒就蜂擁而至。信徒金芙蓉（74歲）表示，“我們國家的佛像再次回到日本，真是令人惋惜”，“希望壹定要重新回到我們的懷抱。”當天上午，佛像乘坐無振動車輛從大田儒城區國立文化遺產研究院出發，下午抵達浮石寺，被運往講法殿。 該佛像高50.5厘米，重38.6公斤，1973年被日本指定為有形文化遺產。走私韓國被揭發後，觀音寺要求“返還被盜物品”，但浮石寺卻向法院提出了所有權訴訟，稱“本來就是韓國的佛像，是被倭寇掠奪走的文化遺產”。在佛像內發現了1330年為供奉在瑞州（瑞山在高麗時代的名稱）浮石寺而制作的發願文。但是2023年10月大法院最終判決稱“取得時效已過”，將佛像返還給日本。 此次公開活動結束後，佛像將於5月11日前移交至國立文化遺產研究院，並重新返回日本。出席當天告佛儀式和移運儀式的前觀音寺住持田中節龍表示：“再次感謝為引渡佛像而努力的韓日兩國政府和議會、大韓佛教曹溪宗等眾多相關人士。”

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