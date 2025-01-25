一直處於討論階段的國家養老金改革……從慘數改革入手，應盡快開始. January. 25, 2025 07:37. . 23日，在國會保健福利委員會會議室舉行了《國民年金法》修正案聽證會。京畿大學社會福利學系教授朱恩善（音）表示：“國民年金改革必須準確實現保障這當收入的目標。應該將（現在40%的）收入替代率（領取額）提高到50%。”相反，韓國保健社會研究院名譽研究委員尹錫明則表示：“國民年金拖欠負債超過1825萬億韓元（以2023年為準）。即使把收入替代率維持在40%，到2093年，拖欠負債將是國內生產總值的383.9%。” 1988年實施的國民年金在1998年和2007年進行兩次改革，調整了收入替代率等。此後，基金穩定化問題再次被提出，2018年文在寅政府制定了4個調整方案，並提交給國會。但國會以“不是單一方案”為由拒絕進行討論。將養老金改革納入四大改革任務之一的尹錫悅政府去年9月提出單一方案，將保險費率（繳納額）由9%提高到13%，收入替代率從40%提高到42%。 目前，國會除了政府調整方案外，朝野保健福利委員提議的《國民年金法》修正案就有29件。朝野就保險費率提高到13%的方案達成了共識，但收入替代率分別為42%和44%，出現了分歧。另外，執政黨還主張，應另外設立國會年金改革特別委員會，推進調整保險費率和收入替代率的“慘數改革”，同時還將公務員年金、退休年金等聯系起來，重新制定全體年金制度框架的結構改革。相反，在野黨則主張，從國會保健福利委員會的角度出發，首先推進慘數改革。 問題是達成協議並非易事。從過去的先例來看，調整朝野出現分歧的收入替代率也花費了相當長的時間。同時推進慘數改革和結構改革的主張在過去也是沒有解抉的事情。在第21屆國會經歷陣痛後，朝野兩黨險些達成協議，保險費率為13%，收入替代率為44%，但由於執政黨主張同時進行慘數改革和結構改革，最終告吹。結構改革是必須的，但因為利害關系人太多，如果想和慘數改革一起推進，不知何時才能達成協議。 共同民主黨所屬的國會保健福利委員長朴柱民21日就慘數改革表示：“如果福利委員會加快速度，下個月也有可能。”在野黨認為政權交替的可能性很高，因此認為在本屆政府中擺脫“燙手山芋”的年金改革比較好，所以想加快速度。執政黨內部也出現了“可以接受在野黨提議”的聲音。不過又附加了條件。擔任國民力量黨年金改革特別委員長的朴洙瑩議員表示：“如果兩黨達成‘在慘數改革通過後的一年內推進結構改革’的政治協議，可以先處理慘數改革。” 國民年金改革越推遲，未來一代就越要承擔更多的負擔。因為國民年金改革每推遲一天，材政負擔就會增加近1000億韓元。光是討論就已經浪費了10年的時間。首先，可以通過慘數改革邁出第一步，之後再推進結構改革。明確的事實是，剩下的時間不多了。

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