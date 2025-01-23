今年職業棒球聯賽加時賽只進行到11局， 明年將引入亞洲配額選手制度. January. 23, 2025 07:46. by 黃奎引 kini@donga.com. 韓國職業棒球從今年開始加時賽將只進行到11局。明年將引進亞洲配額選手制度。韓國棒球委員會（KBO）22日表示，21日召開今年第壹次理事會（社長團會議），確定了包含上述內容的KBO規章及聯賽規定修改案。 去年進行到12局的常規賽加時賽之所以決定減少1局，是因為引進了Pitch Clock（投球計時器）。KBO表示，“如果本賽季正式實施Pitch Clock，投手們的體力消耗可能會加重。縮減加時賽局數將減少選手團的體力負擔，縮短比賽時間。”在去年進行加時賽的59場比賽中，有13場（22.0%）鏖戰了12局。 另外，從2026年開始，各隊除了現有的3名外援外，還可以引進亞洲棒球聯盟（BFA）成員國及1名澳大利亞籍選手。KBO解釋說：“這是為了加強聯賽競爭力。”因此，壹線隊的參賽名單也將從目前的28人增加至29人。 與此同時，KBO還決定，壹旦開始的季後賽比賽因雨天等原因中斷，將不會以宣布無效或有效比賽結束，而是無條件宣布暫時停止（暫停）。取而代之的是修改規定，避免壹天內進行兩場季後賽。隨著去年韓國大賽第1場比賽時宣布暫停，起亞隊和三星隊直到兩天後的第2場比賽為止，每天都要進行比賽。

한국어