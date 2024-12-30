1997年大韓航空關島事故之後的最嚴重事故. December. 30, 2024 08:20. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 29日，全南務安國際機場，壹架載有181名乘客的客機在著陸過程中撞到跑道外墻發生事故，預計這將是自1969年韓國國内第壹家民營航空公司成立以來史無前例的大型事故。特別是，此次事故是低成本航空公司自2005年在韓國成立以來首次造成大規模人員傷亡的事例。 迄今為止，歷來最惡劣的事故是1997年8月6日發生的大韓航空801號航班墜落事故。從首爾金浦機場出發飛往美屬關島的客機在目的地附近密林地帶墜毀，254名乘客和乘務員中有228人死亡。據悉，當時客機在惡劣天氣下試圖著陸，但在抵達跑道前撞到地面，損失規模進壹步擴大。這是繼1983年在蘇聯（現俄羅斯）領空發生“大韓航空007航班被擊落事件”導致269名乘客全部死亡之後，韓國飛機事故中人員傷亡第二大的事故。 1993年7月，韓亞航空客機在接近木浦機場的途中撞上全南海南的野山墜落，造成66人死亡，44人重傷。1997年8月，大韓航空的波音747-300客機在關島國際機場著陸時墜落在荒山上。該事故導致254名乘客中有228人死亡。 也有像這次事故壹樣，在機身著陸中出現人員傷亡的情況。1980年11月19日，大韓航空015號航班離開美國洛杉磯國際機場，經由安克雷奇機場抵達金浦國際機場，因大霧難以確保視野和飛行員失誤，起落架撞上了跑道外側的堤壩。事故中，有8名乘客、6名乘務員、1名地面工作人員等共15人死亡，23人受傷。 最近發生的起降中人命事故是2013年7月6日在美國舊金山國際機場發生的韓亞航空214號航班著陸事故。當時因飛行員的過失與跑道前面的防波堤相撞而發生事故。該事故導致307名乘客中有3人死亡、187人受傷。

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