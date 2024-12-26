尹錫悅夢想的是回歸權威主義獨裁？. December. 26, 2024 07:40. . 隨著尹錫悅總統荒唐地宣布“12·3”戒嚴和時任國防部長等核心參與者的妄動逐一浮出水面，國民產生了根本性的疑問。尹總統在任2年零7個多月的時間裏，心懷的大韓民國政治是什麽? 總統所表現出的與憲法所立足、現實中用國民犧牲堆積的民主共和精神相去甚遠。這不禁讓人懷疑，他夢想的是不是權威主義獨裁。 尹總統深夜向國會派遣武裝兵力，並指示把根據憲法進行解除戒嚴表決的議員們拉出來。接到總統“好像還沒有達到議決法定人數，砸掉大門！”指示的特戰司令官的話證明了擾亂國家憲法的內亂行為。但是，在法律判斷之前，深陷於可以用武力踐踏國會或者部分極右油管博主散播的不正當選舉論，這一點令人害怕。 一直認為國會是低效率集團的總統，在今年議會選舉以後似乎把國會當作了打倒的對象，所以才會那樣地回避協治的建議和囑托。總統忘記了，無論是自己還是國會，都是民心的代理人。尹總統本人僅以0.73%的差距獲勝，卻在左右政府的同時把在議會選舉中取得壓倒性勝利的在野黨定性為反國家勢力。總統在戒嚴之夜親自交給警察廳長的逮捕對象名單中包括國會議長、朝野政黨代表、前任大法院院長等，這將成為踐踏大韓民國國民自尊心的決定性場面留在記憶裏。 尹總統就任後，似乎有很多回到過去的場面。今年以來，總統不再前往國會。不參加國會開院儀式是1987年改憲以後的第一次，不參加新年預算案施政演說也打破了11年來的慣例。時隔10年再次舉行國軍日閱兵活動，去年和今年連續兩年舉行，是全鬥煥政權以來的第一次。把政治時鐘撥回到45年前的說法沒有錯。他在總統候選人時期曾說過，“除了政變和5·18之外，很多人都說（全鬥煥）在政治上做得很好”，聽起來很不尋常。 雖然總統自稱擔任公職26年，但他運營組織並不民主。沈醉在聚焦自己的信息之中，失去了節制，壟斷了發言，阻止了討論。據說，自己任命的國務委員們甚至自稱“貓面前的老鼠”，甚是威嚴。總統雖然希望擁有強大的權威，但實際上似乎只與極少數人溝通，使自己處於孤立者狀態。 民主的核心軸——法治也自行瓦解了。對在野黨殘酷、對妻子寬容的雙重標準讓檢察機關遍體鱗傷。他親自以介入議會選舉的嫌疑起訴了前總統朴槿惠，自己卻被懷疑和妻子、掮客明太均在一起介入了國民力量黨公推。連自己的聲音都被公開，他還用謊言搪塞，結果因更多錄音的出現而被揭穿。 尹總統自找的破滅結局不僅僅是因為戒嚴。習以為常的剛愎自用和獨斷專行、只重視自己的想法，不管是幕僚、在野黨還是輿論都閉耳不聽，這種陳舊的風格的堆積，最終接近了決堤。雖然現行憲法和制度也不可能完善，但在此之前站在系統最頂點的總統的權威主義面貌，把大韓民國推進了危機。

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