外匯債務突破600萬億韓元，非法戒嚴引發“黑洞”. December. 14, 2024 07:21. . “一二·三”緊急戒嚴事態發生後，政治動蕩持續，韓元對美元匯率居高不下。戒嚴事件發生前，如果超過1400韓元，外匯當局將進入緊急狀態，但現在已經到了以保衛1450韓元為目標的危險境地。匯率水平本身固然是問題，但隨著政治狀況的動蕩，匯率變動幅度也越來越大。各企業現在連制定明年事業計劃的念頭都不敢想。 高匯率的長期化將給經濟帶來巨大的沖擊。目前，外匯債務多、信用度低的中小、中堅企業亮起了紅燈。9月底，國內企業和金融圈的外匯債務首次超過了610萬億韓元，這是因為隨著匯率的進一步上漲，換算成韓元的外匯債務本金和利息負擔加重。在進口物價自10月以後連續兩個月呈上升趨勢的情況下，隨著匯率的上漲，消費者物價有可能再次蠢蠢欲動。 很多人擔心匯率暴漲會導致企業投資萎縮和增長率惡化。據國會預算政策處推算，實際匯率每上升1%，設備投資將減少0.9%左右，實際國內生產總值將下降0.16%左右。戒嚴事件爆發前，韓國銀行預測明年的增長率將達到1.9%，如果高匯率持續下去，增長率可能會下降到1%中後段。也有人擔心，如果外匯急劇流失導致外匯儲備跌破4000億美元大關，將對國家信用造成打擊。 特朗普當選美國總統後，韓元對美元的匯率已經受到了上升的壓力。再加上中國針對美國的關稅威脅正在擺弄人民幣貶值的牌。在力敵外部不利因素也很緊張的情況下，因政治不確定性擴大匯率不穩定是近乎自取滅亡的行為。

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