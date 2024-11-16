三星、LG等主要國內企業大舉獲得CES創新獎. November. 16, 2024 07:49. by 田南赫記者 forward@donga.com. 三星電子和LG電子在明年1月在美國拉斯維加斯舉行的世界最大的信息技術（IT）展示會“CES 2025”之前，大舉獲得了14日（當地時間）發表的“CES創新獎”。 三星電子共獲得了29個革新獎。其中，采用高端聲音和噪音控制技術的“Galaxy Buds3 Pro”等移動、影像顯示器部門的4款產品獲得了授予業界最具創新性的產品及技術的“最高創新獎”。三星電子獲得創新獎的主要產品有最新折疊式智能手機“Galaxy Z Fold 6”、采用業界最小厚度的DRAM套裝“LPDDR5X”等。 LG電子獲得了包括3個最高創新獎在內的24個創新獎。特別是LG OLED電視在影像顯示器和畫質領域獲得了包括最高創新獎在內的共6個創新獎。該產品連續3年獲得最高創新獎。 兩家公司采用人工智能（AI）技術的主要產品也受到了關註。三星電子的“AI Vision Inside”會自動識別冰箱的食材，在保質期臨近時自動通知。LG電子的“LG ThinQ ON”基於AI技術，監控室內環境，與用戶對話，控制各種家居設備。 LG Innotek憑借比現有產品薄40%、性能得到改善的汽車照明模塊“Nexlide A+”獲得了創新獎。LS電氣和LS電纜共同開發的解決方案“超電網NX”也被列入獲獎名單。利用低溫下電阻消失的超導現象，提高了輸電效率。三星SDI也憑借體現高能量密度的電動汽車用方形電池等獲得了4個創新獎。

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