尹 是固執，還是參謀無能… 只留下疑問的記者招待會. November. 14, 2024 08:18. . “不知道記者會的目的是澄清還是道歉，或者總之是要任滿後半期。” 首爾某大學壹教授對尹錫悅總統7日舉行的對國民談話及記者招待會評價說：“既道歉又感謝，說的是啥意思?”尹總統在記者會上第壹次被問到道歉的背景和理由時回答說：“回顧2年半的任期，我認為應該向國民表示感謝和道歉。國政最高負責人向國民道歉不是壹件羞恥的事情，而是尊重和尊敬國民。”總統夫人金建希被認為是國政支持率跌至20%以下的最大原因，卻幹脆只字不提。 隨著第壹步走擰，有關道歉的問題在記者會上層出不窮。尹總統對於“總統就什麽進行了道歉，（國民）可能會摸不著頭腦”的提問回答說：“在舉行記者會的場合，也不能為這個事實爭吵。如果（妳們）能說個明白，我會就那壹部分道歉。”這聽起來像是讓記者拿出證據來。 對於和明泰均（音）的通話錄音文件，尹總統本人解釋說：“在2022年5月9日就任前壹天接到了明某的祝賀電話，但幕僚們發表聲明時刪除了這壹部分內容。”聽起來“虛假解釋”的爭論是因為幕僚們的失誤。尹總統還表示：“關於明某，我沒有做過不合適的事情，也沒有什麽可隱瞞的。” 對於“金建希人馬”，他表示“聽起來非常負面”，回避回答是否采取人事措施。特檢調查組長出身的尹總統聲稱，特檢制度“違反三權分立體系”，對金建希實行特檢則是“踐踏人權”。 在兩個多小時的26個提問中，有12個是關於金建希的問題或道歉的問題。總統室當初預告“無限制提問”或“終極討論”，但只接受了26個提問。但是，無論是在現場超過140分鐘的記者，還是觀看現場的國民，也同樣感到不痛快。明某對周圍人說的、令人懷疑幹預國政的部分是否屬實、尹總統的“就讓金映宣做吧，黨內話真多啊”的話是怎麽來的……記者會並沒有消除大家的好奇心，更別說是喝汽水了，簡直就像是吞了地瓜壹樣。 如果尹總統在對國民談話中壹開始就對金建希問題和與明某的通話錄音文件爭議明確表示道歉，就會怎麽樣呢？ 雖然記者會日期是倉促決定的，但據說尹總統事前朗讀了談話文還作了演練。在此過程中，如果幕僚們出手糾正，讓他進行具體而明確的道歉和解釋，就不會那麽令人郁悶，說不定會有更多國民想聽的話。也就不會被評價是沒有內容、僅僅是形式上的道歉。 如果正如尹總統所說，對國民道歉“不是羞恥的事情，而是尊重和尊敬國民”，那麽為什麽道歉要像是被推著似的那麽生硬呢? 究竟是總統的固執還是幕僚們的無能，記者會留下了疑問。

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