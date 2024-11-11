獲得巴黎奧運會氣運的全夏榮奪得擊劍世界杯金牌. November. 11, 2024 08:18. by 任寶美 bom@donga.com. “我學會了自己也能做到。” 在巴黎奧運會上，作為擊劍女子佩劍代表隊老幺，在團體賽上合作獲得銀牌後曾這樣說過的全夏榮（23歲•世界排名第8位•照片）在奧運會之後首次舉行的國際擊劍聯合會（FIE）世界杯上獲得了個人賽金牌。9日，全夏榮在阿爾及利亞奧朗舉行的2024~2025賽季世界杯第壹站女子佩劍個人賽決賽中，以15比7戰勝了盧西亞•馬丁•福爾蓋斯（34歲•西班牙•第5位）。此次奪金是全夏榮在世界杯個人賽上拿到的首枚獎牌。全夏榮說：“第壹枚獎牌就是金牌，我感到很高興。本賽季的開局非常好，所以更有價值。” 戰勝相互交鋒戰績以1勝5負落後的對手奪冠的全夏榮表示，“在奧運會時，無論對手提出什麽抗議，我都會保持高度集中精神。這次也只集中於自己，產生了很多積極的想法，因此，即使面對交鋒戰績不好的對手，也能自信地比賽。” 夏榮作為巴黎奧運會佩劍團體賽上取得勝利所需的最後積分的最後壹輪選手，成為了女子佩劍新壹代王牌選手。全夏榮在奧運會後舉行的4次國內大賽中，除金昌煥杯（第5位）以外，在總統杯、國家代表選拔大賽、全國體育大賽中均包攬了個人賽冠軍。 在同壹天舉行的男子佩劍個人賽中，巴黎奧運會男子團體金牌得主朴相遠（24歲•第23位）獲得了銅牌。對於朴相遠來說，此次獲得的獎牌也是他在國際大賽個人賽上的首枚獎牌。席卷巴黎奧運會個人•團體賽的男子佩劍世界排名第壹的吳尚旭（28歲）和國家隊的老大哥具本佶（35歲）以治療傷病為由沒有參加此次比賽。

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