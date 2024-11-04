在野黨舉行“燭光革命彈劾”集會……韓東勛：“尹總統應發表施政演講”. November. 04, 2024 08:03. by 安圭英記者、李承宇記者 kyu0@donga.com、 suwoong2@donga.com. 共同民主黨代表李在明2日在首爾站附近舉行“譴責金建希尹錫悅幹預國政及敦促特別檢察官的國民行動日”集會，並表示：“讓我們親手審判不義的反國民權力。”共同民主黨領導層在該黨推算為30萬人（警方推算為2萬人）的集會上提及“彈劾”和“下臺”等，展開了全面攻勢。共同民主黨還針對尹錫悅總統不參加4日預算案施政演講的可能性，計劃展開旨在讓政權下臺的全國輿論戰。據悉，尹錫悅和明太均（音）的通話錄音曝光後，連續三天沒有做出公開反應的國民力量黨代表韓東勛也向總統室要求，“尹總統應該親自出席預算案發表施政演說”。 李在明在場外集會演說中使用“2016年燭光革命”“審判”等表述，提出了事實上的政權下臺論。李在明說：“不是國民選出的總統，而是沒有責任的人掌握著國政，無常識、無知、咒術正在動搖國政。”特別是，李在明多次提到2016年燭光集會，並特別強調：“從1960年的4·19革命、1980年的5·18民眾抗爭、1987年的6月抗爭、到2016年的燭光革命，每個歷史的轉折點都站起來行動的是國民。雖然燭光驅走的黑暗變成了更大、更黑的黑暗回到我們面前，但我們要再次證明，黑暗無法戰勝光明。”該黨領導層也紛紛發表強硬言論稱：“無論是特檢還是彈核或者修憲，都將直到迎來大韓之春”（首席最高委員金民錫）和“為讓尹錫悅政權墜落和沈沒而努力吧”（最高委員金秉柱）。 據悉，韓東勛3日向總統室要求，為了平息事態，有必要進行水下說明和革新。據悉，特別是就尹錫悅不參加國會發表施政演說的可能性，他敦促說：“施政演說不是因為與在野黨的關系，而是與國民的承諾。必須重新考慮（不參加的計劃）。”截止到當天，韓東勛還沒有公開表明立場，而是聽取了四選以上重要議員的意見。親韓東勛派核心相關人士就韓東勛保持沈默壹事解釋說：“這是為了總統室主動說明並給予革新機會。” 另壹方面，國民力量黨前議員金映宣當天到昌原地方檢察廳報到。他表示：“（代價性）公推嫌疑與我毫無關系。”

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